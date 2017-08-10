Лучшим водителем трамвая в Ижевске признана водитель маршрута № 10 Любовь Бузмакова будет представлять Ижевск на Всероссийском конкурсе водителей трамвая в Нижнем Новго...

На ремонт Дворца пионеров в Ижевске направлено 16 млн рублей После реконструкции территории вокруг Дворца в столице появится еще одно знаковое место, сказал Юрий ...