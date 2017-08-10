В адрес Общественного совета поступили более 30 предложений от горожан, общественников, районных администраций, управляющих компаний, депутатов по критериям, на основании которых можно будет принимать решение о включении в проект той или иной придомовой территории в 2018-2022 годах. Детально обсудили каждое из представленных предложений и выделили основные критерии на заседании Общественного совета 8 августа.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета Ижевска, для включения в проект предложено учитывать год постройки многоквартирного дома и дату последнего проведения капитального ремонта придомовой территории. Для этого необходимо разработать паспорт каждого многоквартирного дома, где вся эта информация будет отражена.
В предложения Общественного совета по критериям войдут следующие позиции:
состояние асфальтобетонного покрытия двора, степень его износа;
уровень поддержки собственниками многоквартирного дома решения об участии в проекте. А именно: не менее 50% собственников на общем собрании должны проголосовать «за» участие в проекте;
доля софинансирования собственниками ремонтных работ, которая может составлять от 5 до 20%, в зависимости от принятого жителями решения;
комплексный подход к благоустройству территории, объединенной несколькими многоквартирными домами. Для этого жителям нескольких домов предстоит договориться и принять общее решение об участии в проекте;
дата последнего ремонта дворовой территории.
Олег Гарин, координатор партпроекта, подводя итоги заседания Общественного совета, отметил, что критерии отбора дворов для включения в федеральный партийный проект «Городская среда» необходимо определить с помощью общественности, жителей, для этого и создан Общественный совет. Сформированные на основе предложений от граждан критерии Совет направит в качестве рекомендаций в администрацию города для дальнейшей работы по проекту. В свою очередь, и об этом не раз говорил Президент России Владимир Путин, собственникам многоквартирных домов при принятии решения об участии в проекте нужно проявлять активность, уметь договариваться с соседями о том, как будет выглядеть эскизный план, каким должен быть их двор, сколько средств они направят на его благоустройство. Взаимодействие жителей друг с другом, желание обустроить территорию, на которой живут, активное участие и неравнодушие - вот основной критерий вхождения в проект «Городская среда» на будущий год.
Свои предложения по критериям, на основании которых будут определяться придомовые территории для включения в проект «Городская среда», горожане могут направлять в адрес Общественного совета: gorsreda_ur@mail.ru.
Фото: izh.ru
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