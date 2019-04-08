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В Удмуртии определили подрядчиков по ремонту республиканских дорог

8 апреля
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В этом году на эти работы будут выделено около 1,5 млрд рублей.

%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b031 В Удмуртии определили подрядчиков по ремонту республиканских дорог

В Удмуртии завершились процедуры госзакупки на работы по ремонту республиканских трасс и городских улиц. В этом году на эти цели выделено около 1,5 млрд рублей, сообщили в региональном офисе проекта «Безопасные и качественные дороги».

В Ижевске участки ремонта распределили на 5 лотов – по районам города. Их общая сумма составила 455,4 млн руб. Заявку на участие в торгах подала только одна компания – «ДП «Ижевское». В этом году специалистам предприятия предстоит отремонтировать 27 участков городских улиц, общей протяженностью 24,9 км. На 25 объектах помимо замены покрытия проезжей части дорожники выполнят ремонт тротуаров.

Итоги аукционов подвели и в региональном «Управтодоре» - в общей сложности на ремонты 23 участков загородных трасс протяженностью 92,4 км разыграли 1012,5 млн руб. Аукцион проводился по 8 лотам. Победителями стали 3 подрядных организации – «Удмуртавтодор», «ДП «Ижевское» и «РДК».

В Сарапуле, Можге, Воткинске, Камбарке и в Завьяловском районе объемы работ в этом году небольшие – поэтому в каждом из этих муниципальных образований ремонты дорог торговались одним лотом.

В результате в Можге право на выполнение ремонта 14 участков улиц на общую сумму в 50 млн руб. выиграло «ДП «Ижевское». Оно же займется ремонтом в Сарапуле (6 объектов на сумму 50 млн руб.), Камбарке (1 объект на сумму 10 млн руб.) и Завьяловском райлне (2 объекта на сумму 20 млн руб.). В Воткинске подрядной организацией стало «ДСК «Лидер» Предприятию предстоит восстановить покрытие на 6 участках улиц на общую сумму 25 млн руб.

В целом в республике по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 79 участков дорог общей протяженностью 134,5 км. В настоящий момент по всем лотам происходит процедура заключения госконтрактов, которая завершится в середине апреля.

Кроме ремонтов, в рамках нацпроекта будут выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Из них уже разыграны конкурсы на устройство освещения 2 участков региональных трасс и установку 2 светофорных объектов. Торги на установку еще 2 светофорных объектов и 6 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД состоятся до конца апреля.

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