Начальник Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике полковник Ильяс Ханнанов провел брифинг для журналистов, посвященный итогам первого этапа формирования подразделения Национальной гвардии.
Процесс формирования Федеральной службы войск Национальной гвардии определен в три этапа. Первый из них, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, необходимо было завершить до декабря 2016 года.
– Мы успешно справились с поставленными задачами по всем направлениям служебно-боевой деятельности, - заявил Ильяс Ханнанов. - В Удмуртии создан территориальный орган Управления службы федеральных войск Национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике. В его состав приняты в подчинение от Министерства внутренних дел ОМОН, СОБР, подразделение вневедомственной охраны и центр лицензионно-разрешительной работы. Вся специфика службы и регламент работы подразделения остались без изменений. Основной принцип – максимально сохранить личный состав, соблюден. Следующие этапы становления будут проходить на плановой основе без лишней нагрузки на всех сотрудников и служащих. Мы стараемся создать такую структуру в Удмуртской Республике, которая действительно отвечает интересам государства и общества, твердо стоит на их защите.
Второй, основной этап, будет проходить по август 2017 года. За это время предстоит провести работу по изменению ведомственной нормативно-правовой базы и оптимизации организационно-штатной структуры подразделения.
В течение третьего этапа по январь 2018 года подразделения полиции, которые сегодня в прежнем составе ведомства, будут переводиться на военную службу. В соответствии с указом Президента с 1 января 2018 года подразделения ОМОН И СОБР, их личный состав получат статус военнослужащих. Звания, льготы и другие социальные гарантии будут соответствовать параметрам, определенным для военнослужащих соответственно занимаемым должностям.
Ильяс Ханнанов подчеркнул:
– Национальная гвардия в первую очередь призвана обеспечивать безопасность граждан РФ и предоставлять государственные услуги населению по линии лицензионно-разрешительной работы в сфере оборота оружия, частной охраны и детективной деятельности.
Для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на патрулирование улиц республики ежесуточно задействуется 38 групп задержания и вневедомственной охраны. За 11 месяцев 2016 года ими пресечено 33987 административных нарушений, принято участие в раскрытии 878 преступлений, в том числе 68 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вневедомственной охраной выполняются обязательства по охране на договорной основе 10482 объектов на территории Удмуртской Республики, в том числе более 5 404 квартир граждан. Краж с охраняемых Национальной гвардией объектов не допущено.
Одним из основных направлений оперативно-служебной деятельности управления является контроль над оборотом гражданского и служебного оружия, предупреждение преступлений и правонарушений с использованием зарегистрированного оружия. В текущем году по результатам проведенных мероприятий подразделением лицензионно-разрешительной работы за нарушение правил хранения оружия к административной ответственности привлечено 704 гражданина, за нарушение сроков регистрации и перерегистрации оружия – 589 граждан, изъято 1463 единицы оружия.
Свое выступление Ильяс Ханнанов посвятил также вопросам взаимодействия с МВД, социальной защищенности военнослужащих и сотрудников, условиям приема на службу в Национальную гвардию.
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