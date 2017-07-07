В Удмуртии продолжается ремонт автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга». Как сообщает 1 отдел Управление ГИБДД МВД по Удмуртии, будет ограничено движение по полосам на трех мостах, расположенных на федеральной трассе:
42 км (мост через реку Колтымак) в Алнашском районе;
50 км (мост через реку Алнашка) в Алнашском районе;
123 км (мост через реку Бобинка) в Малопургинском районе.
Пропуск транспортных средств на этих участках осуществляется путем введения светофорного регулирования.
Окончание ремонта запланировано на октябрь 2017 года.
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