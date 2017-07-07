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В Удмуртии ограничено движение на ремонтируемых мостах

19 июня
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%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b В Удмуртии ограничено движение на ремонтируемых мостах

В Удмуртии продолжается ремонт автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга». Как сообщает 1 отдел Управление ГИБДД МВД по Удмуртии, будет ограничено движение по полосам на трех мостах, расположенных на федеральной трассе:

  • 42 км (мост через реку Колтымак) в Алнашском районе;

  • 50 км (мост через реку Алнашка) в Алнашском районе;

  • 123 км (мост через реку Бобинка) в Малопургинском районе.

Пропуск транспортных средств на этих участках осуществляется путем введения светофорного регулирования.

Окончание ремонта запланировано на октябрь 2017 года.

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