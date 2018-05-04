Чернышов Антон Матвеевич родился 30 января 1918 года в деревне Тарасенки Красногорского района. В армию крестьянского парня призвали в 1939 году – на Дальний Восток, как и некоторых других жителей Удмуртии. Попал в бухту Находка. После обучения был направлен в Хасанский район, где в 1938 году прошли известные бои с японцами.
О начале Великой Отечественной войны узнал только на второй день. Просил отправить воевать с немцами. Но командование на его письменную просьбу ответило отказом, так как надо было охранять границу. Антон Матвеевич награждён медалью «За Победу над Японией».
Вернулся домой в 1946 году. Стал председателем колхоза, который объединил пять деревень Красногорского района: Котляки, Самушонки, Покровка, Мосята и Тарасенки. Сейчас ни одной из них нет карте Удмуртии.
Земляки знают Антона Матвеевича Чернышова и как известного пчеловода. Только несколько лет назад он оставил это дело.
Годы, конечно, берут своё, но в общении с Владимиром Невоструевым, Главой Юкаменского района Борисом Востриковым и председателем районного Совета депутатов Булатом Абашевым Антон Матвеевич пытался шутить и подбадривать своих гостей. Руководители района обещали заглянуть к нему и 9 мая.
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