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В Удмуртии один ветеран Великой Отечественной войны и три участника трудового фронта перешагнули 100-летний рубеж

4 мая
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В гостях у единственного в республике участника Великой Отечественной войны, перешагнувшего столетний рубеж, Антона Матвееевича Чернышова побывал первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев. Он тепло поздравил ветерана, проживающего в селе Юкаменское, с Днём Победы.

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Чернышов Антон Матвеевич родился 30 января 1918 года в деревне Тарасенки Красногорского района. В армию крестьянского парня призвали в 1939 году – на Дальний Восток, как и некоторых других жителей Удмуртии. Попал в бухту Находка. После обучения был направлен в Хасанский район, где в 1938 году прошли известные бои с японцами.

О начале Великой Отечественной войны узнал только на второй день. Просил отправить воевать с немцами. Но командование на его письменную просьбу ответило отказом, так как надо было охранять границу. Антон Матвеевич награждён медалью «За Победу над Японией».

Вернулся домой в 1946 году. Стал председателем колхоза, который объединил пять деревень Красногорского района: Котляки, Самушонки, Покровка, Мосята и Тарасенки. Сейчас ни одной из них нет карте Удмуртии.

Земляки знают Антона Матвеевича Чернышова и как известного пчеловода. Только несколько лет назад он оставил это дело.

Годы, конечно, берут своё, но в общении с Владимиром Невоструевым, Главой Юкаменского района Борисом Востриковым и председателем районного Совета депутатов Булатом Абашевым Антон Матвеевич пытался шутить и подбадривать своих гостей. Руководители района обещали заглянуть к нему и 9 мая.

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Автор статьи

Пресс-служба Государственного Совета Удмуртии Все материалы этого автора

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