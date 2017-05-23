Они состоялись 21 мая в здании Государственной филармонии Удмуртии...

В Удмуртии видим реальную политическую борьбу, считает Павел Данилин, генеральный директор Центра пол...

Секретарь Генерального Совета «Единой России» выслушал мнения однопартийцев и ответил на их вопросы....