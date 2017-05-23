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В Удмуртии обсудят итоги кампании по проведению процедуры Предварительного голосования

22 мая
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23 мая в 17.00, в Ижевске состоится заседание Регионального Организационного комитета по проведению Предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в республиканский парламент.

1f6aa3818c7ed804f8c36922617f6b86 В Удмуртии обсудят итоги кампании по проведению процедуры Предварительного голосования

23 мая в 17.00, в Ижевске состоится заседание Регионального Организационного комитета по проведению Предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в республиканский парламент. На нем обсудят итоги кампании по проведению процедуры Предварительного голосования в Удмуртии.

21 мая прошли последние дебаты участников Предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия». Обсуждались различные актуальные темы как действующие депутаты, так и «новички» - общественные деятели и молодые активисты.

В «Единой России» закончился прием документов для участия в Предварительном голосовании в тех регионах, где 10 сентября пройдут выборы в региональные парламенты, законодательные собрания и городские думы административных центров. Всего по России более 2500 человек зарегистрированы в качестве участников ПГ. Более трети участников моложе 35 лет. Во всех регионах ожидается высокая конкуренция.

В связи с тем, что итоговое количество зарегистрированных участников ПГ в Удмуртии составляет 294 человека, а каждый из них должен принять участие как минимум в двух дебатах, в республике были организованы дополнительные площадки.

С 17 по 21 мая, состоялось 25 дебат-площадок, где участники Предварительного голосования «Единой России» (ПГ) на выдвижение в Государственный Совет Удмуртской Республики шестого созыва обсудили актуальные и социально значимые темы для республики и ее жителей.

Напомним, что 28 мая жители Удмуртской Республики, воспользовавшись возможностью Предварительного голосования, определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в республиканский парламент 10 сентября.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: udmurt.er.ru

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