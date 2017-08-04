Главная » Село » В Удмуртии обсудили новый формат работы с аграриями

В Удмуртии обсудили новый формат работы с аграриями

3 августа
0

Александр Бречалов призвал сельхозпредприятия республики подключаться к формированию федеральных целевых и региональных программ по развитию АПК

Nik 9688 (large) В Удмуртии обсудили новый формат работы с аграриями

Активнее включаться в формирование программы развития сельского хозяйства региона призвал аграриев Александр Бречалов. Долгосрочную концепцию развития агропромышленного комплекса обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Оно состоялось в Завьялово, куда руководитель республики приехал в с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

Представители сельхозпредприятий на коллегии затронули проблемные вопросы развития отрасли. В частности, они говорили о нежелании молодёжи работать на селе (низкий уровень заработной платы в хозяйствах), необходимости проведения модернизации животноводческих комплексов (многие из них до сих пор находятся на уровне 80-90 годов прошлого века), проблемах с получением льготных кредитов в банках и затягивании бюрократических процедур в решении вопросов земельных правоотношений

В начале своего выступления врио Главы Удмуртии поблагодарил селян за их труд.

«Это не дежурная благодарность. Мы со многими из вас встречались в районах. Во время рабочих поездок, посещая деревни и сёла, я сознательно делаю акцент на сходах с жителями и вижу на них людей, которые вдохновляют и вселяют уверенность в завтрашнем дне. И тем самым ещё больше повышают мою ответственность перед жителями Удмуртской Республики. Всем вам огромное спасибо. Все, кто трудится на земле – это настоящие герои. И мы, безусловно, селян будем поддерживать», - сказал Александр Бречалов, отметив, что, несмотря на трудную ситуацию с бюджетом, расходы на социальные обязательства, на поддержку и развитие сельского хозяйства сокращены не будут.

Что касается необходимости в модернизации сельхозпредприятий, руководитель региона заметил, что по модернизации производств действуют отдельные федеральные целевые программы (ФЦП). И если мы по каким-то причинам не можем в них участвовать (не все программы подходят под специфику нашего региона), то пора самим подключаться к формированию этих ФЦП.

«Большая часть ФЦП сформирована при участии Кубани и Татарстана. Давайте включаться в эту работу. Мы договорились с федеральным министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, что мы будем предлагать наше видение программ, чтобы они учитывали специфику Удмуртии. Жду от вас конкретных предложений», - подчеркнул врио Главы УР.

Александр Бречалов также заявил о готовности руководства республики провести большое мероприятие в сфере АПК, подобное прошедшему 1 августа форуму в Ижевске, где была презентована Карта инвестиционных возможностей Удмуртии.

«Чтобы мы привезли на него все институты развития сельского хозяйства и животноводства. Сделаем «мозговой штурм» по изменению ФЦП, по формированию региональных программ, будем добиваться кредитования, субсидирования и так далее. Это всё реально. Давайте программу развития сельского хозяйства делать вместе», - заявил руководитель Удмуртии.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Земля, школьные автобусы и миллион тонн молока
29 июля
Заявки на субсидии по программе увеличения валового производства молока «Миллион тонн молока к 2020 г...
Субсидии получат все… Кому положено
21 июля
Программа по увеличению производства молока подкреплена рублем...
В Удмуртии введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы
21 июля
Укротители железных коней
8 июля
В Уве выбрали лучшего тракториста-машиниста Удмуртии ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо