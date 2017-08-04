Активнее включаться в формирование программы развития сельского хозяйства региона призвал аграриев Александр Бречалов. Долгосрочную концепцию развития агропромышленного комплекса обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Оно состоялось в Завьялово, куда руководитель республики приехал в с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.
Представители сельхозпредприятий на коллегии затронули проблемные вопросы развития отрасли. В частности, они говорили о нежелании молодёжи работать на селе (низкий уровень заработной платы в хозяйствах), необходимости проведения модернизации животноводческих комплексов (многие из них до сих пор находятся на уровне 80-90 годов прошлого века), проблемах с получением льготных кредитов в банках и затягивании бюрократических процедур в решении вопросов земельных правоотношений
В начале своего выступления врио Главы Удмуртии поблагодарил селян за их труд.
«Это не дежурная благодарность. Мы со многими из вас встречались в районах. Во время рабочих поездок, посещая деревни и сёла, я сознательно делаю акцент на сходах с жителями и вижу на них людей, которые вдохновляют и вселяют уверенность в завтрашнем дне. И тем самым ещё больше повышают мою ответственность перед жителями Удмуртской Республики. Всем вам огромное спасибо. Все, кто трудится на земле – это настоящие герои. И мы, безусловно, селян будем поддерживать», - сказал Александр Бречалов, отметив, что, несмотря на трудную ситуацию с бюджетом, расходы на социальные обязательства, на поддержку и развитие сельского хозяйства сокращены не будут.
Что касается необходимости в модернизации сельхозпредприятий, руководитель региона заметил, что по модернизации производств действуют отдельные федеральные целевые программы (ФЦП). И если мы по каким-то причинам не можем в них участвовать (не все программы подходят под специфику нашего региона), то пора самим подключаться к формированию этих ФЦП.
«Большая часть ФЦП сформирована при участии Кубани и Татарстана. Давайте включаться в эту работу. Мы договорились с федеральным министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, что мы будем предлагать наше видение программ, чтобы они учитывали специфику Удмуртии. Жду от вас конкретных предложений», - подчеркнул врио Главы УР.
Александр Бречалов также заявил о готовности руководства республики провести большое мероприятие в сфере АПК, подобное прошедшему 1 августа форуму в Ижевске, где была презентована Карта инвестиционных возможностей Удмуртии.
«Чтобы мы привезли на него все институты развития сельского хозяйства и животноводства. Сделаем «мозговой штурм» по изменению ФЦП, по формированию региональных программ, будем добиваться кредитования, субсидирования и так далее. Это всё реально. Давайте программу развития сельского хозяйства делать вместе», - заявил руководитель Удмуртии.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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