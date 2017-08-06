Первый обучающий модуль состоится на следующей неделе на базе лаборатории Министерства транспорта Удмуртии и на одной из улиц Ижевска, которая ремонтируется сегодня по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, об этом было объявлено 4 августа на традиционном выездном совещании по определению актуального статуса реализации в регионе проекта «Безопасные и качественные дороги». Помимо руководителей администрации Ижевска и Минтранса УР в нём приняли участие активисты движения «Дорожный контроль», которое объединило представителей общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии», «Автомобильная Удмуртия» и Общероссийский народный фронт.
В Ижевске, который является центром Ижевской агломерации, по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируются 35 участков улично-дорожной сети. Выполнение – 90 процентов.
Представители «Дорожного контроля» доложили о результатах совместных с городской администрацией и независимых проверок. Проверены все улицы города, проходящие по проекту «Безопасные и качественные дороги». Выявлены единичные недочёты, такие как незалитые ямы от выбранных кернов. Серьезные претензии отсутствуют. При этом есть потребность в более глубоком знании «дорожных» материалов, понимании процессов и зон ответственности за создание качественного дорожного покрытия. Также, по мнению представителей «Дорожного контроля», требуются знания о новых технологиях, которые в Удмуртии с началом реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» начинают применяться более активно.
Так, экономия, достигнутая в результате торгов, в Ижевске позволила увеличить количество подлежащих ремонту участков и внедрить ряд технических новшеств. Осевые линии разметки на вновь отремонтированных участках начинают всё чаще наноситься с помощью износоустойчивого термопластика, а на участке ул. 10 лет Октября - ул. Удмуртская может быть установлен экспериментальный «плавающий люк». Он «плавает», опираясь на конструкцию автомобильной трассы, а не на бетонные колодцы, как обычные люки, и предотвращает просадку дорожного покрытия над люком.
Первый обучающий модуль, который пройдёт «Дорожный контроль», как раз призван повысить уровень знаний о базовых принципах ремонта дорог и новых технологиях – для более эффективной оценки качества дорог. Готовность пройти обучение уже подтвердили общественники из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги.
О необходимости активнее привлекать общественников ко всем процессам, происходящим в дорожной отрасли, а также о необходимости в специальном обучающем курсе для «Дорожного контроля» неоднократно говорил временно исполняющий Главы Удмуртии Александр Бречалов.
«Сегодня общественники высказывают реальные и объективные замечания и предложения, с которыми соглашаются представители министерства и подрядчики. Опыт общественного контроля и максимальной открытости, который нарабатывается сегодня в дорожной отрасли Удмуртии, мы будем в дальнейшем транслировать в других отраслях», - отметил он во время рабочего визита в Завьяловский район 3 августа.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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