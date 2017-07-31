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В Удмуртии обезвредили найденный артиллерийский снаряд

31 июля
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Media share 0 02 04 fb28b96f961f4dc2877a92387dc3b19840dd5731b21ec620cbe67821fad7fac4 picture В Удмуртии обезвредили найденный артиллерийский снаряд

28 июля рядом с поселком Балезино был обнаружен предмет похожий на снаряд. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Росгвардии», его нашел рабочий при выполнении ремонтных работ на объездной дороге. Он тут же сообщил об опасной находке правоохранительным органам.

На место происшествия выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН. До приезда группы опасное место было оцеплено сотрудниками Балезинского отдела полиции.

Саперы ОМОНа установили, что обнаруженный предмет - 76-мм артиллерийский шрапнельный снаряд, представляет опасность не только для жителей Балезинского района, но также и водителей, двигающихся по трассе.

Взрывотехники вывезли находку во взрывозащитном контейнере в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

Фото: пресс-служба Росгвардии по УР

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