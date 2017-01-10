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В Удмуртии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного мороза

9 января
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Information items 22601 В Удмуртии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного мороза

В Удмуртии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного мороза.

Утром температура воздуха составила от -29 °С в Сарапуле до -39 °С в Глазове. В ближайший час температура в Глазове опустится до -40 °С и ниже, написала пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина на своей странице в Фейсбуке.

Ночью с понедельника на вторник и утром во вторник сохранится морозная погода (до -33 °С). Со вторника начнется потепление.

В ведомстве МЧС подготовили памятку для населения.

В период сильных морозов рекомендуется:

  1. Соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, топящиеся печи.

  2. Ограничить использование электронагревательных приборов или установить их поочередное использование.

  3. Не допускать перекала печей, не оставлять детей одних дома при топке печи.

  4. Закончить топить печь за два часа до сна.

  5. Водителям, соблюдать дистанцию на автодороге, не использовать открытый огонь при отогреве топливной системы и других узлов автомобиля.

  6. Не находиться на морозе слишком долго, одеваться теплее, воздержаться от принятия спиртных напитков и курения.

  7. Не использовать для обогрева помещений и отопительных приборов источники открытого огня.

  8. В случае аварий на системах теплоснабжения незамедлительно доложить о возникшей неполадке в управляющую компанию.

Фото: telefakt.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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