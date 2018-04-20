Эту процедуру Государственный Совет проводил впервые. Поправки к Конституции республики о закреплении за Государственным Советом полномочий по согласованию и установлению порядка согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Удмуртской Республики были приняты депутатским корпусом в ноябре 2017 года. Статья 60 Конституции Удмуртской Республики была приведена в соответствие с положениями федерального законодательства. Новая редакция статьи устанавливает, что прокурор Удмуртской Республики назначается Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора РФ, согласованному с Государственным Советом и Главой республики.
Новым прокурором Удмуртской Республики станет Артём Николаев. Артём Юрьевич родился 4 августа 1966 года в городе Казани; в 1990 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета; в органах прокуратуры с 1990 года; работал следователем, заместителем прокурора Авиастроительного района, первым заместителем прокурора города Казани, прокурором города Зеленодольска; с 2005 года - первый заместитель прокурора Республики Татарстан. В прокуратуре Татарстана он курировал вопросы уголовно-судебного управления, отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, совершенствования физкультурно-спортивного воспитания, а также осуществлял руководство аттестационной комиссией.
В апреле прошлого года Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил Артёма Николаева заместителем прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Артём Николаев - заслуженный юрист Республики Татарстан, Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации. Награждён медалями Республики Татарстан «За доблестный труд» и «В память 1000-летия Казани», нагрудным знаком «За безупречную службу», тремя ведомственными медалями МВД РФ и ФСКН РФ.
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