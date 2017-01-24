С 24 января 2017 года исполняющим обязанности главного судебного пристава Удмуртии назначен Игорь Владимирович Наговицын. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
Наговицын И.В. назначен и.о. руководителя УФССП России по УР в соответствии с приказом директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.
Напомним, главный судебный пристав Удмуртии накануне покинул свой пост. В соответствии с приказом Министра юстиции Российской Федерации с 24 января 2017 года Ильнур Анварович Махмутов приступил к исполнению обязанностей руководителя УФССП России по Республике Башкортостан.
Справка:
Игорь Владимирович Наговицын с 1999 г. по 2006 г. нёс службу в органах внутренних дел Удмуртской Республики.
2007 г. - 2010 г. - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Устиновского районного отдела судебных приставов г. Ижевска УФССП России по Удмуртской Республике.
2010 г. - 2011 г. - заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава Ленинского районного отдела судебных приставов г. Ижевска.
2011 г. - 2014 г. - начальник специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Ижевска - старший судебный пристав.
2014 г. - 2015 г. - начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по Удмуртской Республике.
С 28.01.2015 г. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике - заместитель главного судебного пристава Удмуртской Республики.
Курирует отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, отдел организации дознания, отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей.
С 24.01.2017 г. - исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике - главного судебного пристава Удмуртской Республики.
Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», благодарностью Министерства юстиции Российской Федерации, медалью «За службу» III, II степеней.
Фото: zaidina.ru
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