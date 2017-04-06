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В Удмуртии насчитали 61 крестьянское фермерское хозяйство и более 850 предпринимателей, работающих на селе

5 апреля
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Lely rus 1001tema ru kochman ru img 2384 В Удмуртии насчитали 61 крестьянское фермерское хозяйство и более 850 предпринимателей, работающих на селе

В Удмуртии подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

5 апреля на итоговом совещании в Правительстве региона руководитель Удмуртстата оценил перепись 2016 года как «трудоёмкую, но успешную и хорошо организованную», сообщает пресс-служба Правительства УР.

Евгений Данилов сообщил о том, что в ходе переписи были собраны данные по 260 тысячам объектов. Учтены все собственники, пользователи, владельцы и арендаторы земли, предназначенной для производства сельскохозяйственной продукции.

На территории республики переписчики зафиксировали 400 сельскохозяйственных организаций, 61 крестьянское фермерское хозяйство, 853 индивидуальных предпринимателей, работающих на селе. При этом перепись зафиксировала снижение количества фермерских хозяйств при росте числа индивидуальных предпринимателей.

По мнению Сергея Токарева, вице-премьера Удмуртии, курирующего блок АПК, эти данные могут стать для Правительства региона материалом для осмысления и управленческих решений.

Напомним, Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходила в Удмуртии с 1 по 15 августа 2016 года. В её организации приняли участие более 700 человек. Руководители ведомств, работники органов статистики, переписчики и представители СМИ, проявившие активность в проведении переписи 2016 года, в рамках совещания были награждены ведомственными наградами Росстата – медалями «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

Уточнённые итоги переписи будут подведены к 1 ноября 2017 года.

Фото: 1001tema.ru

Метки: Сельскохозяйственная перепись итоги

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