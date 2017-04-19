Вместе мы - сила! Под таким лозунгом 20 апреля в Игринском районе пройдет республиканское торжественное собрание, посвященное Всероссийскому дню местного самоуправления. Гостеприимная игринская земля примет более 300 представителей республиканской и муниципальной власти.
Игринский район не случайно был выбран местом встречи руководителей городов и районов.
Здесь жители активно привлекаются к решению вопросов местного значения. Общественные организации Игринского района являются своеобразными посредниками между гражданами и местной властью.
Среди них Открытый гражданский университет «Надежда», Общественный совет при главе Игринского района, Союз предпринимателей Игринского района, Общественная организация «Станица Игринская Верхнекамского отдельного казачьего округа», Совет прихожан при Храме Ионна Богослова поселка Игра.
Именно их работу и реализованные проекты - лучшие муниципальные практики в работе с населением - на территории района и планируется показать в праздничном формате.
Официальная часть мероприятия пройдет во Дворце культуры и спорта «Нефтяник», здесь будут организованы подворья сельских поселений с различным тематическим оформлением: народные промыслы, результаты труда сельских товаропроизводителей, центры народных культур, туристические маршруты, музеи исчезнувших деревень и другие.
Гости увидят выставку по истории местного самоуправления в Удмуртии, фотовыставку архивных документов Игринского района, посмотрят видеоролик «Я люблю свой поселок».
Завершающим аккордом мероприятия станет награждение победителей конкурсов на звания «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике» и «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики», а также лучших специалистов отрасли.
Но самым ярким впечатлением, безусловно, станет опыт лучших муниципальных практик, который увезет отсюда каждый гость.
Фото: shegadm.ru
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