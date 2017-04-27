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В Удмуртии начнут снимать кино

26 апреля
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Imgb В Удмуртии начнут снимать кино

В Удмуртии в скором времени стартует конкурс сценариев фильмов, посвященных родниковому краю. Об этом во время пресс-конференции 26 апреля сообщил депутат Госдумы Алексей Загребин.

— Разговоры о большом кино в нашем регионе ведутся уже не одно десятилетие, - сказал он. - Во время работы в Москве я встречался с молодыми людьми- уроженцами Удмуртии, которые закончили ГИТИС, режиссерские курсы. Они приходили с идеями о создании кино в нашей республике. Мне захотелось внести свою лепту. Поэтому пользуясь случаем, хочу объявить о том, что мы начинаем конкурс сценариев фильмов художественных, игровых, документальных, посвященных Удмуртии, нашей истории, культуре и производству. Победители этого конкура будут премированы. У нас множество дат и поводов для создания фильмов. Взять, к примеру, ижевско-воткинское восстание, Мултанское дело. С нашими темами мы можем выйти на федеральный уровень для того, чтобы позитивно показывать наш регион с точки зрения большого искусства.

Алексей Загребин сообщил, что регламент проведения конкурса в ближайшее время будет опубликован в соцсетях и в СМИ.

Поводом для идеи о кино послужила инициатива уроженца Удмуртии продюсера Андрея Жигулина снять фильм «Кафтанщики». Со сценарием фильма уже ознакомились депутаты Госдумы.

— Это добротный сценарий, который касается истории нашей страны. Кафтанщиками были заслуженные мастера Ижевского оружейного завода. Есть желание снять этот фильм к 100-летию со дня рождения Калашникова, - сообщил Андрей Исаев.

Алексей Загребин считает, что тема перспективная, ею нужно заниматься, сценарий нужно согласовывать с теми историческими документами, которые есть в Удмуртии и теми исследователями, которые исследовали вопросы связанные с Ижевским заводом и оружием.

Депутаты согласились войти в будущий попечительский совет по подготовке данного сериала.

На фото: ижевский оружейник-кафтанщик с женой - museum.ru

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