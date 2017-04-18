Очередное ДТП с нетрезвым водителем произошло 16 апреля в Малопургинском районе. Как сообщают в Управлении ГИБДД Удмуртии, на 13 километре автодороги "Бураново-Киясово" в третьем часу ночи 26-летний водитель автомобиля "HYUNDAI" не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет.
В аварии пострадали две девушки-пассажирки, одна из них направлена в больницу. Девушки были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло минимизировать тяжесть травм. Водитель автомобиля "HYUNDAI" имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Всего за прошедших три дня с 14 по 16 апреля сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии при надзоре за дорожным движением задержали и отстранили от права управления транспортным средством более 88 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
Задержано более 50 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами и 14 – лишенных такого права.
На этой неделе сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки в большинстве городов и районов республики.
Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в дежурную часть ГИБДД по тел. 415-700 или 415-701.
Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться Ваши дети, родственники, друзья и близкие люди. Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли спровоцировать.
Фото: Управление ГИБДД по УР
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