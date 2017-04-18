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В Удмуртии начинаются массовые проверки водителей

17 апреля
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16 %d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f %d0%9c%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 В Удмуртии начинаются массовые проверки водителей

Очередное ДТП с нетрезвым водителем произошло 16 апреля в Малопургинском районе. Как сообщают в Управлении ГИБДД Удмуртии, на 13 километре автодороги "Бураново-Киясово" в третьем часу ночи 26-летний водитель автомобиля "HYUNDAI" не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали две девушки-пассажирки, одна из них направлена в больницу. Девушки были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло минимизировать тяжесть травм. Водитель автомобиля "HYUNDAI" имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего за прошедших три дня с 14 по 16 апреля сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии при надзоре за дорожным движением задержали и отстранили от права управления транспортным средством более 88 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Задержано более 50 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами и 14 – лишенных такого права.

На этой неделе сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки в большинстве городов и районов республики.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в дежурную часть ГИБДД по тел. 415-700 или 415-701.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться Ваши дети, родственники, друзья и близкие люди. Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли спровоцировать.

Фото: Управление ГИБДД по УР

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