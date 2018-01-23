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В Удмуртии начался региональный этап игр клуба «Золотая шайба»

23 января
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За право участия в республиканском финале боролись около 150-ти команд со всего региона

27140959 1622822024472289 752493010 o В Удмуртии начался региональный этап игр клуба «Золотая шайба»

22 января, на территории спортивного комплекса «Олимпиец» в Ижевске состоялась торжественная церемония открытия финальных республиканских соревнований «Золотая шайба» в младшей возрастной группе (2007-2008 г.р.). Юных участников поприветствовала и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова.

Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова проводятся среди юных хоккеистов в возрасте от 11 до 15 лет в три этапа: I этап - соревнования в муниципальных образованиях (в городах и районах Удмуртской Республики) - с 1 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. В муниципальном этапе приняли участие 142 команды с общим охватом 1988 человек! II этап - финальные республиканские соревнования среди команд муниципальных образований Удмуртской Республики, и III этап – окружной финал.

Региональный отборочный этап пройдет с 22 по 24 января 2018 г. Всего в играх примут участие 8 команд – 128 участников из 7 муниципальных образований республики: Ижевск, Глазов, Ува, Завьяловский район, Вавожский район, Якшур-Бодьинский район, поселок Новый).

Следующие игры пройдут:

  • средняя группа 12-13 лет (2005-2006 г.р.) - Спортивный комплекс «Олимпиец», с 29 по 31 января 2018 г.;

  • старшая группа 14-15 лет (2003-2004 г.р.) - Спортивный комплекс «Олимпиец», с 05 по 07 февраля 2018 г.

В Приволжском федеральном округе ведется большая работа по развитию массового спорта, одним из направлений которой является поддержка детского и юношеского хоккея. Турнир «Золотая шайба», объединяющий десятки тысяч юных участников, – это одна из визитных карточек округа. Соревнования проходят в рамках реализации проекта по поддержке массового детского и юношеского хоккея в регионах Приволжского федерального округа «Золотая шайба», инициированного полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округа Михаилом Бабичем.

Команды-победители окружного этапа соревнований представят округ и свой регион на Всероссийских соревнованиях. В прошлом году регион на соревнованиях, который проходил в Сочи, представляли три команды: «Торпедо» и «Заря» из Ижевска и «Ягуар» из Увинского района.

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