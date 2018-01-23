Земляки в победителях и призёрах Олимпийский сезон стимулирует спортсменов Удмуртии к высшим достижениям....

3 февраля. Третий зимний велопарад в Ижевске Редкое для нашей страны мероприятие – зимний велопарад – проводится и в столице Удмуртии. Здесь мы ид...

Спартакиада. «Динамо» бежит и побеждает Спартакиада общества «Динамо» в Удмуртии – это целый ряд соревнований, распределённых в течение всего...