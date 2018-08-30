Для поступления нужно до 9 сентября заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.
Поступить в Яндекс.Лицей можно в 8 или 9 классе. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. На занятиях они осваивают Python — довольно простой для новичков язык, который одинаково востребован в IT-компаниях и в научной среде, — и учатся применять полученные знания на практике. Преподают здесь опытные местные педагоги, прошедшие обучение в Яндексе.
В Ижевске Яндекс.Лицей открывает набор уже второй раз: в прошлом году заявки на поступление подали 207 человек, из них 24 были приняты. Осенью они продолжат обучение на втором курсе, а весной будут готовиться к выпуску. Ещё один город — Воткинск — присоединился к проекту впервые.
В Ижевске Яндекс.Лицей работает на базе детского технопарка "Кванториум", а в Воткинске — на базе школы №17 имени 174-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона имени Комсомола Удмуртии. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. Учебный год начнётся в первых числах октября.
«В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах».
Яндекс.Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане. Партнёр проекта в Удмуртии —"Региональный центр информатизации и оценки качества образования".
Яндекс.Лицей создан при участии Школы анализа данных (ШАД) — образовательного проекта Яндекса с десятилетней историей. В Школе, рассчитанной на студентов и выпускников вузов, преподают машинное обучение, компьютерное зрение и другие направления современных компьютерных наук. С 2007 года в ШАД подготовили более 600 специалистов для IT-индустрии, которые сейчас работают в российских и зарубежных компаниях. Школа участвовала в разработке учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся в 2014 году.
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