Принять участие в формировании Общественной палаты предлагается зарегистрированным на территории республики структурным подразделениям общероссийских и межрегиональных общественных объединений, некоммерческим организациям, в том числе региональным и местным общественным объединениям.
Выдвижение в члены Общественной палаты осуществляется по решению коллегиальных органов организаций и объединений, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих правом выступать от их имени.
Представления кандидатов с предложениями о включении их в члены Общественной палаты Удмуртской Республики принимаются в срок с 13 сентября 2018 года по 2 октября 2018 года включительно. Подразделения общероссийских и территориальных общественных объединений направляют материалы Главе региона, некоммерческие организации – в Госсовет Удмуртии, местные общественные объединения – в Общественную палату.
Информация, о полной процедуре формирования нового состава Общественной палаты Удмуртской Республики доступна по ссылке http://www.udmgossovet.ru/upload/iblock/bba/bbace7cc151f38666f70aaa3cd731ef5.pdf
Фото http://pp-udmurt.ru
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