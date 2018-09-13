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В Удмуртии началось формирование нового состава Общественной палаты

13 сентября
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Соответствующее постановление Государственный Совет принял на первом заседании седьмой сессии 12 сентября. Проект постановления был разработан в связи с истечением срока полномочий Общественной палаты Удмуртской Республики.

03 3 0 В Удмуртии началось формирование нового состава Общественной палаты

Принять участие в формировании Общественной палаты предлагается зарегистрированным на территории республики структурным подразделениям общероссийских и межрегиональных общественных объединений, некоммерческим организациям, в том числе региональным и местным общественным объединениям.

Выдвижение в члены Общественной палаты осуществляется по решению коллегиальных органов организаций и объединений, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих правом выступать от их имени.

Представления кандидатов с предложениями о включении их в члены Общественной палаты Удмуртской Республики принимаются в срок с 13 сентября 2018 года по 2 октября 2018 года включительно. Подразделения общероссийских и территориальных общественных объединений направляют материалы Главе региона, некоммерческие организации – в Госсовет Удмуртии, местные общественные объединения – в Общественную палату.

Информация, о полной процедуре формирования нового состава Общественной палаты Удмуртской Республики доступна по ссылке http://www.udmgossovet.ru/upload/iblock/bba/bbace7cc151f38666f70aaa3cd731ef5.pdf

Фото http://pp-udmurt.ru

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Автор статьи

Пресс-служба Государственного Совета Удмуртии Все материалы этого автора

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