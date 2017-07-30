Как сообщает пресс-служба главы и правительства Уlмуртии, в регионе до сентября благоустроят 293 двора, из них 67 в Ижевске, 9 общественных пространств и один парк – в городе Можге. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 400 млн. рублей.
В Ижевске работы по благоустройству дворов в 2017 году начались с дворовой территории дома по адресу улица Карла Либкнехта, дом 14. Жильцы этого дома первыми провели собрание, заручились поддержкой 90 процентов собственников, согласовали объём софинансирования и дизайн-проект реконструкции территории, первыми подали заявку в администрацию Первомайского района Ижевска. Общая сумма, которую дом получил на ремонт дворовой территории, - 2,9 млн. рублей, с учётом софинансирования со стороны жителей – 146 тысяч рублей. Это 5% от общей суммы и примерно по 1 тысяче рублей с каждой квартиры. На эти средства будут полностью реконструированы ранее разбитые тротуары и подъезды к дому и поставлены современные ограждения.
Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин сообщил, что сумма финансирования из бюджета на обустройство дворов и городских пространств в 2018 году будет не ниже уровня этого года.
«Речь идёт не просто про ремонт и благоустройство, а про создание во дворах самых доступных для человека общественных пространств. И это не только практическая работа «на земле» - обустройство тротуаров, газонов, спортплощадок и озеленение. На общероссийском форуме «Городская среда», который состоялся на этой неделе в Краснодаре, мы рассказали об идее из Удмуртии «Один дом – одна площадка в Интернете», - и получили очень хорошие отзывы федеральных экспертов. Мы будем поддерживать эти сетевые общественные пространства, в рамках которых жители смогут голосовать за интересные варианты развития своих домов и дворов», - прокомментировал Иван Маринин.
Напомним, что реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды находится на контроле врио Главы Удмуртии Александра Бречалова.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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