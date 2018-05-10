Цветы к Вечному огню также возложили Председатель Правительства Ярослав Семёнов, заместитель Председателя Государственного Совета УР Владимир Невоструев, другие руководители республики, члены Правительства, депутаты Госсовета УР.
В числе особых участников мероприятия - ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, члены семей участников войны. Цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы возложили и представители трудовых коллективов, военно-патриотических объединений, кадеты, молодёжь, школьники, жители и гости столицы.
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