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В Удмуртии начались торжественные мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы

9 мая
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Сегодня в 9 часов утра в Ижевске по традиции состоялось возложение венков и цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В торжественной церемонии вместе с ветеранами войны и труда принял участие Глава Удмуртии Александр Бречалов.

9%d0%bc%d0%b0%d1%8f %d0%bd%d0%b0 %d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%821 В Удмуртии начались торжественные мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы

Цветы к Вечному огню также возложили Председатель Правительства Ярослав Семёнов, заместитель Председателя Государственного Совета УР Владимир Невоструев, другие руководители республики, члены Правительства, депутаты Госсовета УР.

В числе особых участников мероприятия - ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, члены семей участников войны. Цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы возложили и представители трудовых коллективов, военно-патриотических объединений, кадеты, молодёжь, школьники, жители и гости столицы.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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