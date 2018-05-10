Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает поздравления Сегодня митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин отмечает 65-летие со дня рождения. Главу Удмуртской...

Личная Победа. Бессмертный полк газеты «Удмуртской правды» День Победы не состоялся бы без мужества наших отважных воинов. Миллионы мужчин воевали на фронтах Ве...

Подвиг боевой и трудовой не забудем никогда. Сарапульский электрогенераторный завод чтит своих ветеранов В эти дни вся Россия вспоминает героев Победы – тех, кто подарил нам мир и возможность жить в свободн...