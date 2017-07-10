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В Удмуртии начались проверки автобусов

10 июля
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Img 6757 В Удмуртии начались проверки автобусов

В Удмуртии проводятся межведомственные мероприятия по проверке автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. Они связаны с ростом ДТП, произошедших по вине водителей пассажирского транспорта. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртии, за полгода в республике зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники подразделений МВД по Удмуртии совместно с представителями регионального Управления государственного автодорожного надзора проверяют соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок, требований нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения:

Только за сутки проведения мероприятия проверено более 97 автобусов, составлено 28 административных материалов в отношении водителей и должностных лиц.

Госавтоинспекция Удмуртии обращается к гражданам с убедительной просьбой обращать внимание на состояние водителя и на техническое состояние транспортного средства, использующегося для перевозки пассажиров:

– Если вы стали свидетелем управления автобусом водителем, находящимся с признаками переутомления, в состоянии опьянения, а равно техническое состояние автобуса вызывает у вас тревогу, незамедлительно сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700 и 415-701 либо по телефону 02.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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