Работа ведётся по поручению Главы Удмуртии Александра Бречалова, неоднократно отмечавшего, что окончательные итоги работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» региону предстоит подвести весной, после проверки асфальта на прочность погодными условиями.
Дорожная комиссия работает под руководством Председателя Правительства Удмуртии Ярослава Семёнова. В её составе представители профильного министерства, управлений администрации Ижевска, подрядчиков, общественных организаций «Автомобильная Удмуртия» и «Автомобилисты Удмуртии».
На первом этапе, до окончательного схода снега и высыхания почвы, участники комиссии проводят визуальный контроль, позволяющий обнаружить и зафиксировать наличие трещин, участков застоя воды, появившихся в результате нарушения дорожного покрытия, и других крупных дефектов.
В течение ближайших двух недель комиссия объедет все участки, отремонтированные по проекту «Безопасные и качественные дороги». Сегодня, 7 апреля, осмотрены первые четыре участка ижевских дорог: улица Пушкинская (от улицы Ленина до переулка Широкий), 30 лет Победы (от Кирова до 50 лет ВЛКСМ), Удмуртская (от 10 лет Октября до Воткинского шоссе), 9 Января (от Воткинского шоссе до 10 лет Октября). Значительных дефектов не выявлено.
«По результатам визуального контроля сделан предварительный вывод: на каждом из участков конструкция полотна соответствует нормативу. Следующим этапом оценки станет инструментальный контроль дорожного покрытия. В результате комплексных контрольных мероприятий мы получим полное представление о качестве работы подрядчиков и об эффективности использования той или иной технологии», - отметил Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.
С оценкой состояния гарантийных участков согласились представители общественных организаций Удмуртии. «Те дороги, что ремонтировались в прошлом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» хорошо пережили зиму», - прокомментировал руководитель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.
Председатель региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров отметил актуальность текущей работы: «Выезды на объекты, стартовавшие сегодня, позволят выявить ещё до начала дорожного сезона-2018 недочёты предыдущих периодов, устранение которых позволит реально улучшить качество работ в перспективе. Так, сегодня мы обратили внимание на швы в асфальте – и дали рекомендации по более широкому использованию битумной ленты, что в будущем позволит продлить срок жизни покрытия».
Участники комиссии также обратили внимание, что работа по оценке качества дорожного полотна не ограничится объектами проекта «Безопасные и качественные дороги». С 15 апреля специалисты профильных служб администрации Ижевска начинают ежедневные рейды по всем гарантийным дорогам города. График выездов в открытом доступе выложен на сайте Ижевска. Присоединиться к работе комиссии и ознакомиться с результатами оценки могут общественники и неравнодушные граждане.
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