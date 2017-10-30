В Удмуртии сдан последний объект, отремонтированный по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» - Западный обход города Ижевска. Это самый протяжённый участок ремонта из всех включённых регионом в проект – почти 40 км.
28 октября председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов провел здесь выездное совещание с участием руководителей Миндортранса, филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в УР, общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии» и «Автомобильная Удмуртия».
Итоги реализации проекта в Удмуртии в 2017 году официально утверждены и одобрены Федеральным дорожным агентством.
Продемонстрированная эффективность является поводом для увеличения объёма дорожных работ в Ижевской агломерации на 2018 год, - отметил председатель правительства Удмуртии.
«До нас довели предварительно одобренный объём, который превышает достигнутые показатели 2017 года. Также есть возможность дополнительного увеличения финансирования – примерно на 20 процентов – за счёт перераспределения средств между субъектами. В общей сложности запланированный в Удмуртии объём работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» на 75 процентов выше, чем в текущем году. Мы рассчитываем, что для реализации намеченных планов нам удастся привлечь, в том числе за счёт федерального финансирования, более 2 млрд рублей», - прокомментировал Ярослав Семёнов.
В 2017 году в рамках приоритетного проекта Удмуртия усилила инфраструктуру дорожной безопасности за счёт установки светофоров, участков барьерного и тросового ограждения, устройства освещения. Так, освещение появилось на пяти участках дорог. Общая протяжённость освещённых участков увеличилась на 9,5 км.
На одном из участков Западного обхода действует метеостанция. «Её датчики измеряют температуру и влажность воздуха, температуру покрытия, скорость и направление ветра. Камеры, размещенные на пунктах метеоконтроля, передают в режиме онлайн фотоизображение дороги. Собранная информация попадает к специалистам «Волго-Вятскуправтодора», ГИБДД, МЧС, регионального Миндортранса, что позволяет лучше координировать работу всех заинтересованных ведомств и быстро принимать решения, например, при возникновении снежных заносов», - пояснил начальник филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Удмуртии Максим Корняев.
Работы по повышению безопасности дорожного движения в Удмуртии продолжатся и в 2018 году. Уже известно, что освещение появится минимум на одиннадцати участках дорог.
По словам Ярослава Семенова в 2017 году количество мест концентрации ДТП снизилось в два раза за счёт устранения факторов аварийности – слабоосвещённых участков, нерегулируемых переходов.
Он также сообщил, что в планах региона на 2019-2020 год – выход на принципиально новый уровень работ, связанный с повышением категорийности федеральных трасс, пролегающих по территории Удмуртии. Это позволит оптимизировать транспортные потоки, проходящие, в том числе через Камский мост, и повысить транзитный потенциал региона.
Напомним, что Удмуртская Республика в числе 38-и регионов России принимает участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». В целом по проекту за 2017 год в Удмуртии отремонтирован 141 км дорог Ижевской агломерации (в столице Удмуртии и в радиусе ста километров от неё). В 2017 году на ремонт республиканских и муниципальных дорог Ижевской агломерации Удмуртия получила из федерального бюджета 625 млн рублей и ещё 625 млн рублей предусмотрела в региональной казне. На ремонт дорог федерального значения, к которым относится и Западный обход, в рамках проекта выделено 734 млн рублей из федеральной казны.
Фото: Александр Горбунов
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