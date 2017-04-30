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В Удмуртии на Каме задержаны браконьеры с поличным

30 апреля
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Fe745af256a119ee38a845bb5c26bb7b В Удмуртии на Каме задержаны браконьеры с поличным

Транспортные полицейские Удмуртии пресекли факты незаконной добычи рыбы, сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России. Напомним, сейчас в Удмуртии действует нерестовый запрет на рыбную ловлю.

Во время рейдов на реке Кама сотрудниками транспортной полиции на станции Сарапул и инспектором Росрыболовства в утреннее время напротив деревни Дулесово Сарапульского района были замечены трое мужчин, осуществляющих незаконный вылов рыбы с помощью сплава сети с использованием весельной лодки.

Браконьеры задержаны, ими оказались жители деревни Дулесово и города Сарапула. Орудия незаконного лова – сеть китайского производства с размером ячеи 50Х50 мм и весельная лодка «Кефаль» – изъяты вместе с выловленной браконьерами рыбой.

В отношении правонарушителей проводится проверка для решения вопроса о наличии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: udmtv.ru

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