В Удмуртии в 2017 году на благоустройство будет направлено 432 млн рублей, сообщил сегодня на аппаратном совещании в резиденции главы республики руководитель регионального Минэнерго и ЖКХ Иван Маринин. Софинансирование со стороны граждан составит 19 млн рублей. Всего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году будет отремонтировано 303 объекта: 293 двора, 9 общественных территорий и 1 парк.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в программу вовлечены все муниципальные образования республики. Средства были перечислены в мае. По словам и.о. министра, хотя все главы муниципальных образований утверждают, что работы будут закончены до зимы, однако ряд администраций ещё не заключили контракты на проведение работ.
Александр Бречалов поручил взять ситуацию под особый контроль Минэнерго.
"Объясню, почему надо срочно это сделать. Во-первых, потому что это очень эффективная программа - средств на благоустройство (тем более дворов) всегда не хватает. Во-вторых, Удмуртия по оценкам Министерства строительства и ЖКХ РФ сейчас находится в очевидном позитиве, с большим знаком «плюс». И от того, как мы выполним программу в этом году, будет зависеть финансирование программы на будущий год.
Мало того, не освоенные регионами средства будут распределяться по успешным участникам программы. Поэтому нам нужно выполнить все свои обязательства по данному проекту и бороться за дополнительные средства», - сказал Александр Бречалов.
Добавим, что Федерация предварительно подтвердила цифры по софинансированию данной программы на будущий год: объём финансирования будет сохранён на уровне нынешнего года. До 1 сентября от муниципалитетов должны поступить заявки для участия в программе в 2018 году.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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