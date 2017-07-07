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В Удмуртии на 6 июля прогнозируют ливни и усиление ветра

5 июля
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I e1494920946988 В Удмуртии на 6 июля прогнозируют ливни и усиление ветра

По сведениям Гидрометцентра Удмуртии ночью с 5 на 6 июля и днем 6 июля местами в республике и в Ижевске ожидаются сильные дожди, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 – 22 м/с.

Администрация Ижевска предупреждает ижевчан, что при интенсивных краткосрочных ливнях происходит скопление дождевых вод на отдельных участках улично-дорожной сети по причине условий рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию.

В Ижевске участками дорожной сети с наибольшей вероятностью подверженных скоплению дождевых вод, там где требуется время не менее получаса, для водоотведения, являются:

  • ул. Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

  • ул. Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);

  • ул. 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);

  • ул. Чугуевского перекресток с ул. К.Маркса;

  • ул. Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;

  • ул. Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

  • ул. Кирова, у р. Подборенка;

  • ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

  • ул. Глинки;

  • ул. Новостроительная, 29;

  • ул. Гагарина.

О фактах засорения, разрушений на системе ливневой канализации города горожанам необходимо сообщать на круглосуточную диспетчерскую службу МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» т. 78-72-78.

Органы местного самоуправления рекомендуют жителям республики при грозе и сильном ветре по возможности не выходить на улицу, воздержаться от поездок и прогулок. В случае, если гроза застала вас на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями, а переждать грозу в капитальных строениях, так как при сильном ветре, грозе возможны падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыш. Не исключены сбои в энергоснабжении, поэтому рекомендуется подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.

Фото: Ugorizont.ru

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