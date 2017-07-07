Девяносто слушателей Центра профессиональной подготовки МВД по Удмуртской Республике присягнули на верность Родине. Торжественный ритуал состоялся на Аллее Славы в селе Завьялово, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
С важным событием молодых сотрудников поздравили исполняющий обязанности Председателя Правительства республики Виктор Савельев и министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин. Они пожелали начинающим следователям, дознавателям, участковым уполномоченным добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, с гордостью и честью нести службу.
Также в торжественном ритуале принятия Присяги приняли участие председатель Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике Владимир Байметов, член Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике - руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Управления Ижевской и Удмуртской Епархии Егор Харин, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Удмуртской Республики Герман Санников и Глава Муниципального образования "Завьяловский район» Андрей Коняшин.
В торжественной обстановке председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Герман Санников наградил медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию» заместителя главы Администрации Муниципального образования «Завьяловский район» Сергея Широких.
В завершение мероприятия ветераны, руководители, сотрудники МВД и все почетные гости возложили цветы к вечному огню и памятникам героям-фронтовикам.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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