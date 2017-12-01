Главная » Спорт » В Удмуртии могут пройти международные шахматные соревнования

В Удмуртии могут пройти международные шахматные соревнования

30 ноября
0

Такие предложения были высказаны 30 ноября во время встречи Главы республики Александра Бречалова и Президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова.

Федерация предлагает провести на территории Удмуртской Республики ряд значимых шахматных соревнований (в том числе социальных и международных). Удмуртия, со своей стороны, намерена развивать систему вовлечения детей и молодёжи к занятиям шахматами через увеличение количества шахматных секций и клубов. Кроме того, планируется уделить особое внимание развитию программы «Шахматы в школах» и участию школьной команды-победительницы республиканских соревнований в открытых Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.

Img 3533 В Удмуртии могут пройти международные шахматные соревнования

Обсуждая перспективы сотрудничества, стороны подчеркнули особую важность развития шахматного спорта на всех уровнях. По мнению Андрея Филатова, это положительно скажется на интеллектуальном развитии молодёжи, приведёт к дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди всех возрастных групп и укреплению дружественных, спортивных и культурных связей среди шахматистов из всех регионов России.

Глава Удмуртии отметил, что шахматы довольно популярны среди жителей Удмуртской Республики. Так, например, с 10 по 12 июня в рамках проведения масштабных праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, прошли дворовые турниры по быстрым шахматам, в которых активное участие приняли школьники города Ижевска.

12 июня на Центральной площади состоялся сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Евгением Томашевским. Победители шахматного турнира в Ижевске получили возможность выехать в Москву и на празднике «Гербер» сразиться с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным. В 2007 году в нашем регионе создана Федерация шахмат Удмуртской Республики, которая активно участвует в благотворительных проектах Российской шахматной федерации: «Шахматы в детские дома и школы-интернаты», «Шахматы в детские колонии». За эти годы в республике проведено множество шахматных турниров самого различного уровня, в которых играли представители 14 стран и 33 регионов нашей страны.

В этом году Федерация шахмат Удмуртии вошла в число победителей проекта «Шахматы в школах», благодаря чему в республику до конца года поступит шахматный инвентарь и литература для 25 школ УР. Уже в ближайшую субботу данный проект стартует в Дебесах.

Республиканская федерация также уделяет большое внимание развитию шахматного спорта в сельских районах. В более 10 муниципальных образованиях открыты клубы для занятий шахматами, проводятся турниры.

«Уверен, что сотрудничество с Российской шахматной федерацией поможет вывести нашу республику на новый виток развития шахматного спорта, а также будет способствовать росту интереса жителей региона к этой замечательной и интересной игре. Кроме того, и я неоднократно говорил об этом, мы крайне заинтересованы в проведении на нашей территории крупных спортивных событий самого высокого уровня. И готовы инициировать и поддерживать подобные начинания», - подчеркнул Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Турнир. Гимнастика для кадетских умов.
1 декабря
5 декабря в Ижевске состоится открытый шахматный турнир среди учеников кадетских классов и военно-пат...
Выход в высшую лигу
28 ноября
В прошлом номере «Удмуртской правды» мы сообщили, что женская футбольная команда «Торпедо» (Ижевск) п...
Ничья со свистком
27 ноября
Вновь со счетом 4:4 глазовский «Прогресс» завершил очередной матч в суперлиге России. На сей раз с «С...
Денис Дюгуров: «Стране нужны тысячи чемпионов»
25 ноября
Победу сборной команды России на мировом чемпионате Worldskills в Абу‒Даби в октябре этого года можн...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо