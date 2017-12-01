Обсуждая перспективы сотрудничества, стороны подчеркнули особую важность развития шахматного спорта на всех уровнях. По мнению Андрея Филатова, это положительно скажется на интеллектуальном развитии молодёжи, приведёт к дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди всех возрастных групп и укреплению дружественных, спортивных и культурных связей среди шахматистов из всех регионов России.
Глава Удмуртии отметил, что шахматы довольно популярны среди жителей Удмуртской Республики. Так, например, с 10 по 12 июня в рамках проведения масштабных праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, прошли дворовые турниры по быстрым шахматам, в которых активное участие приняли школьники города Ижевска.
12 июня на Центральной площади состоялся сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Евгением Томашевским. Победители шахматного турнира в Ижевске получили возможность выехать в Москву и на празднике «Гербер» сразиться с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным. В 2007 году в нашем регионе создана Федерация шахмат Удмуртской Республики, которая активно участвует в благотворительных проектах Российской шахматной федерации: «Шахматы в детские дома и школы-интернаты», «Шахматы в детские колонии». За эти годы в республике проведено множество шахматных турниров самого различного уровня, в которых играли представители 14 стран и 33 регионов нашей страны.
В этом году Федерация шахмат Удмуртии вошла в число победителей проекта «Шахматы в школах», благодаря чему в республику до конца года поступит шахматный инвентарь и литература для 25 школ УР. Уже в ближайшую субботу данный проект стартует в Дебесах.
Республиканская федерация также уделяет большое внимание развитию шахматного спорта в сельских районах. В более 10 муниципальных образованиях открыты клубы для занятий шахматами, проводятся турниры.
«Уверен, что сотрудничество с Российской шахматной федерацией поможет вывести нашу республику на новый виток развития шахматного спорта, а также будет способствовать росту интереса жителей региона к этой замечательной и интересной игре. Кроме того, и я неоднократно говорил об этом, мы крайне заинтересованы в проведении на нашей территории крупных спортивных событий самого высокого уровня. И готовы инициировать и поддерживать подобные начинания», - подчеркнул Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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