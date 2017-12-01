Турнир. Гимнастика для кадетских умов. 5 декабря в Ижевске состоится открытый шахматный турнир среди учеников кадетских классов и военно-пат...

Выход в высшую лигу В прошлом номере «Удмуртской правды» мы сообщили, что женская футбольная команда «Торпедо» (Ижевск) п...

Ничья со свистком Вновь со счетом 4:4 глазовский «Прогресс» завершил очередной матч в суперлиге России. На сей раз с «С...