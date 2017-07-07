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В Удмуртии минимальный размер оплаты труда повысится на 4 процента

27 июня
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112 433 В Удмуртии минимальный размер оплаты труда повысится на 4 процента

С учётом районного коэффициента с 1 июля 2017 года минимальная месячная заработная плата работника, работающего на территории Удмуртии и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, составит 8970 рублей. Проект Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике одобрен на очередном заседании Президиума республиканского правительства одобрен. Оно будет заключено между правительством, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей республики, передает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Согласно этому документу минимальная заработная плата работника, работающего в Удмуртии, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, должна быть не ниже 7800 рублей (с учётом районного коэффициента составит 8970 рублей), что составит 98,8 процента к прожиточному минимуму трудоспособного населения в Удмуртии в первом квартале 2017 года.

Руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на территории республики, рекомендовано обеспечить размер месячной заработной платы не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Удмуртии.

Фото: Og.ru

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