Напомним, в 2018 году на ремонт ижевских автодорог было направлено более 1 млрд рублей. Из этой суммы более 980 млн было выделено по нацпроекту. В планах этого года освоить порядка 635 млн рублей. В рамках БКАД в городе отремонтируют 27 участков дорог на сумму более 455 млн. Кроме того, вне программы город получит 110 млн рублей на капитальный ремонт дороги на ул. Архитектора Берша и 70 млн – на строительство дороги в мкрн Люлли.
– В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы включили ремонт тротуаров в перечень работ почти по каждому объекту. Из 27 участков ремонта на 25-ти будут отремонтированы и тротуары – это почти 40 тыс. кв. метров, – подчеркнул глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Дорога пошла трещинами
Основные работы в рамках проекта БКАД в столице Удмуртии начнутся в мае, а пока в городе проверяют, как отремонтированные в прошлые годы дороги пережили зиму. В минувший четверг Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Горбачёвым, главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым и представителями общественности и журналистами объехал несколько участков гарантийных дорог.
Первую остановку глава правительства сделал на улице Коммунаров. В прошлом году подрядная организация уложила здесь два слоя асфальтобетона и выполнила устройство тротуара из брусчатки. Именно к качеству укладки плитки заказчика были вопросы в момент производства работ. Ярослав Семёнов прошёл вдоль всего отремонтированного участка, чтобы лично проверить, как новый тротуар пережил зиму. Претензий к качеству работ не было. Он поблагодарил подрядчика за хорошо выполненную работу.
Другой участок ремонта, на котором побывали проверяющие, – улица 10 лет Октября. В социальных сетях жители уже обратили внимание на появившиеся на гарантийном объекте локальные разрушения покрытия – шелушение и трещины. В ходе осмотра улицы эксперты технической комиссии пришли к выводу, что для исправления всех замечаний и дефектов подрядчику придётся отфрезеровать отдельные участки покрытия и уложить асфальт заново.
– Мы видим на верхнем слое отслоение асфальта. Причиной этого, скорее всего, стала низкая температура асфальто-бетонной смеси во время укладки. Но дефекты есть, их надо устранить, причём речь идёт не только о ремонте участков дороги с шелушением. Ни в коем случае нельзя исправлять подобные повреждения заплатками. У нас в этом случае будет лоскутное одеяло. В местах соединений снова появятся разрушения, – подчеркнул глава правительства после осмотра объектов.
Дефекты в открытом доступе
Всего в Ижевске, по словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, 104 гарантийных участка дорог, 43 из них были отремонтированы в прошлом году. Мониторинг их состояния начался ещё в конце марта. Проверки проходят по новой системе. Управляет всем процессом региональный координационный штаб. В него входит техническая комиссия и комиссия по работе с обращениями граждан. Первая фиксирует дефекты, объезжая гарантийные дороги. Вторая собирает претензии жителей в соцсетях. Все выявленные дефекты дорожного покрытия фиксируются в актах и направляются подрядчикам, а также вместе с подтверждающими фотографиями размещаются в открытом доступе на сайтах государственных и муниципальных органов власти.
Ярослав Семёнов заявил, что все участки дорог, где выявлены дефекты, должны быть переделаны. Делать это подрядчики будут за свой счёт. Глава правительства призвал всех заказчиков отнестись к проверке гарантийных дорог максимально ответственно.
– Результаты нашей контрольной деятельности ложатся в основу доклада Главы республики Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину о том, как завершился прошлый сезон и как ведётся в регионе подготовка к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это нужно понимать всем – от руководителя дорожного предприятия до начальника участка, от службы заказчика до строительного контроля, – заявил Ярослав Семёнов.
Каждый гарантийный объект технические комиссии будут осматривать дважды в месяц. Завершить работы по обследованию гарантийных дорог и устранению выявленных замечаний планируют к 31 мая. Такие сжатые сроки связаны с большим объёмом работ, запланированных в новом дорожном сезоне. Только в Ижевске в этом году планируют отремонтировать 25 км дорожного полотна. В целом по республике в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо выполнить ремонт 139 км автодорог. Кроме того, в планах реконструкция 11 сельских автомобильных дорог и ремонт 148 км дорог в рамках опорного плана дорожной деятельности Удмуртии по ликвидации непроезжих участков. Поэтому нельзя допустить, чтобы исполнение гарантийных обязательств мешало подрядчикам соблюдать графики производства работ.
Работа на результат
Дорожная отрасль Удмуртии будет работать на принципах проектного управления. Об этом заявил заместитель КУ УР «Управтодор» Роман Агафонов в ходе совещания с подрядными организациями. «Опыт управления, который мы получили при реализации в Удмуртии приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», оказался для нас очень полезным, – заявил он. – Поэтому мы решили расширить практику его применения».
Напомним, главные принципы проектного управления – ориентированность на результат и процессный подход к управлению. Такой подход позволяет лучше контролировать ситуацию, предугадывать риски и предотвращать развитие негативных тенденций. По примеру прошлого года за дорожными предприятиями должны закрепить ответственных за ремонт объектов в рамках плана, а также для них разработают и графики производства работ и поставки материалов, схемы организации дорожного движения на объектах. Кроме того, республиканский заказчик потребовал от подрядных организаций представить документы, подтверждающие компетентность их лабораторий, подготовить журналы производства работ и лабораторного контроля. Такая тщательная подготовка, по мнению замначальника регионального Управтодора, позволит избежать проблем при старте работ и исключить возможные ошибки.
– Времени для раскачки не будет, сезон предстоит напряжённый, – предупредил дорожников Роман Агафонов. – Больше чем в два раза к прошлому году увеличится объём реконструкции – с 44,5 км до 95,9 км. Возрастёт количество объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По опорному плану дорожной деятельности будет отремонтировано 23 объекта. Учитывая этот масштаб, вам нужно максимально чётко спланировать свою деятельность и сделать это так, чтобы производственный процесс не стопорился, не замирал ни на минуту.
Между тем
В республике завершились процедуры госзакупки на работы по ремонту республиканских трасс и улиц шести муниципальных образований, входящих в проект.
Так, в Ижевске по всем пяти аукционам на ремонт дорог в районах Ижевска в этом году поступили заявки только от одного участника – АО «Дорожное предприятие «Ижевское», с которым и был заключён контракт на производство работ на сумму 455 млн рублей. Председатель Правительства УР объясняет это жёсткими требованиями, которые предъявляются в республике к производству дорожных работ.
– Можно назвать много причин, почему это произошло, но есть один очевидный вывод. Когда подрядная организация раз за разом не с первого раза сдаёт сделанную работу, вынуждена ее переделывать, она делает вывод, что ей это невыгодно. Ещё перед началом ремонтных работ 2018 года мы заявляли: наша главная задача – сделать так, чтобы подрядчику было невыгодно некачественно делать свою работу, такую работу мы не будем принимать, и оплачиваться она не будет. В этом поможет пятиступенчатая система контроля работ, которую мы презентовали на уровне РФ, – отметил Ярослав Семёнов.
Итоги аукционов подвели и в региональном «Управтодоре». Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в общей сложности на ремонты 23 участков загородных трасс протяженностью 92,4 км разыграли 1012,5 млн рублей. Аукцион проводился по 8 лотам. Победителями стали три подрядные организации – АО «Удмуртавтодор», АО «ДП «Ижевское» и ООО «РДК».
В городах Сарапуле, Можге, Воткинске, Камбарке и в Завьяловском районе объёмы работ в этом году небольшие – поэтому в каждом из этих муниципальных образований ремонты дорог торговались одним лотом.
В результате в Можге право на выполнение ремонта 14 участков улиц на общую сумму в 50 млн рублей выиграло АО «ДП «Ижевское». Оно же займётся ремонтом в Сарапуле (шесть объектов на сумму 50 млн), Камбарке (один объект на сумму 10 млн) и Завьяловском районе (два объекта на сумму 20 млн). В Воткинске подрядной организацией стало ООО «ДСК «Лидер». Предприятию предстоит восстановить покрытие на шести участках улиц на общую сумму 25 млн рублей.
Кроме ремонтов, в рамках нацпроекта будут выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Из них уже разыграны конкурсы на устройство освещения двух участков региональных трасс и установку двух светофорных объектов. Торги на установку ещё двух светофорных объектов и шести комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД состоятся до конца апреля.
Общая сумма экономии на торгах по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на текущий момент составила 1,4 млн рублей. Эти средства будут направлены на мероприятия по снижению аварийности на автодорогах регионального значения.
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