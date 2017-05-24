ДТП со смертельным исходом произошло около полуночи 22 мая в Воткинском районе на 47 километре автомобильной дороги "Ижевск-Воткинск". Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Как говорится в сообщении, водитель автомобиля «ВАЗ-21144», молодой человек 1994 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил смертельную травму, пассажир девушка 1996 года рождения получила травмы. Отмечается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Со слов пассажира известно, что съезд с проезжей части произошел при попытке объехать лося, который вышел на проезжую часть.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
В случае обнаружения опасности на пути следования водителю необходимо не изменяя траектории движения снизить скорость вплоть до полной остановки и принять все меры к минимизации аварийной ситуации.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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