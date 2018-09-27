Чаще всего такие sms-оповещения используют предприятия малого и среднего бизнеса для продвижения услуг потенциальным клиентам. Крупные фирмы отдают предпочтение sms для коммуникации с сотрудниками.
«Мы оценили эффективность и практичность такого сервиса. Наша кадровая служба использует SMS-рассылку в качестве автоматического приглашения на собеседование для приема на работу в торговую группу "Ижтрейдинг". Кроме того, с помощью sms удобно уведомлять сотрудников о ранее запланированном отпуске, изменениях в графике работы и поступлении новых задач», – рассказал Даниил Пермяков, руководитель отдела эксплуатации ИС торговой группы «Ижтрейдинг».
По словам ИТ-эксперта, несмотря на популярность мессенджеров, sms-сообщения более универсальны, отправить такое оповещение можно на любой номер, в независимости от подключения к интернету, модели смартфона или установленного приложения.
«В нашем регионе самые популярные критерии, по которым компании отбирают получателей, прежде чем отправить смс, – местоположение, пол, возраст и день рождения. Всего же на выбор мы предлагаем 11 параметров сегментации. В результате SMS или MMS приходит именно тому, кто заинтересован в полученной информации. Сервис особенно востребован среди предприятий розничной торговли, строительства и коммунальных служб», – сообщил Александр Костылев, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Удмуртии.
Напомним, до 31 ноября 2018 года при подключении услуги «МегаФон.Таргет» можно бесплатно воспользоваться индивидуальной подписью, которую получатель SMS/MMS видит вместо номера телефона. Бесплатная подпись будет доступна в течение 60 дней с момента подключения. Подробности на сайте компании.
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