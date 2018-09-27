В Можге началась реконструкция Центральной площади **В Можге начались работы по реконструкции Центральной площади. Как сообщается в официальной группе г...

В Доме Правительства обсудили вопросы по технической защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления **Сегодня в Доме Правительства Удмуртской Республики прошёл семинар на тему «Организация работ по тех...

Поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы единогласно поддержаны Госдумой **26 сентября в Государственной Думе состоялось обсуждение во втором чтении законопроекта об изменени...