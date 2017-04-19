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В Удмуртии изучают детство музыкантов

19 апреля
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50cef419d4f5fb0a82875321dffa628c В Удмуртии изучают детство музыкантов

В Воткинске состоялось открытие шестой сессии научного совета по проблемам истории музыкального образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Удмуртии.

Научный форум проходит с 18 по 21 апреля в Музее-усадьбе П.И.Чайковского. В нем принимают участие деятели культуры и искусства, исследователи в области теории и преподавания музыки, специалисты музыкальных музеев из разных городов России, а также представители Франции, Казахстана и Молдовы.

Перед началом заседания гости возложили цветы к памятнику Чайковскому. С торжественной речью выступил Владимир Соловьёв - и.о. министра культуры и туризма республики. Он отметил, что в Удмуртии всегда рады гостям.

Глубоко понять личность и творчество того или иного музыкального деятеля невозможно без изучения его детских лет, считают участники научного совета. Сбор и анализ сведений о детстве музыкантов обсуждался в первый день пленарного заседания.

Владимир Тропп, директор Мемориального музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной при Российской академии музыки им. Гнесиных, привез в музей-усадьбу П.И. Чайковского картину, на которой изображен дом детства великого русского композитора.

Завтра, 20 апреля, в рамках сессии собравшиеся обсудят роль и место музыкальных музеев в современном обществе, поделятся исследованиями в сфере музыкального образования.

Сообщается, что для педагогов-музыкантов Удмуртской Республики члены научного совета проведут лекции-беседы и дадут мастер-классы. Вечером во Дворце культуры «Юбилейный» состоится концерт хоровой и фортепианной музыки.

Фото: minkultura.udmurt.ru

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