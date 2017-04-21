Хорошие практики по реализации местных инициатив продемонстрировал Игринский район Удмуртии. 20 апреля район стал площадкой для республиканских праздничных мероприятий в честь Дня местного самоуправления.
Район продемонстрировал гостям со всего региона примеры реализации местных инициатив – работу уникального открытого гражданского университета «Надежда», результаты благоустройства территории силами граждан и инвесторов, опыт патриотического воспитания молодёжи на примере созданных по инициативе местного казачества кадетских классов.
В праздничных мероприятиях приняли участие и.о. Председателя Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев, и.о. руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, представители исполнительной власти республики и местных властей, общественные организации, жители района.
«В Игринском районе налажена главная коммуникация – диалог общественности и социально ответственного бизнеса. Благодаря этому район имеет возможность привлекать в местный бюджет дополнительные средства – и направлять их на решение вопросов местного значения, на улучшение качества жизни населения. Примеров много, но самый яркий – этно-парк «Эгра», который уже успел полюбиться жителям и стать местной достопримечательностью. Это лучшее доказательство, что жизнь каждого налаживается, быт становится комфортней, населённые пункты – самобытней, если за дело на местах берутся неравнодушные люди. Хорошо, что таких много среди руководителей муниципалитетов, очень много среди участников сегодняшних праздничных мероприятий», - отметил Виктор Савельев.
О том, что яркие инициативы и перспективные проекты есть не только в Игринском районе, свидетельствуют результаты конкурсов на лучшее муниципальное образование Удмуртии, самый благоустроенный населённый пункт и на самое трезвое село – их победителей торжественно поздравили и наградили в Игре.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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