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В Удмуртии изучали опыт реализации местных инициатив

21 апреля
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Nik 4704 В Удмуртии изучали опыт реализации местных инициатив

Хорошие практики по реализации местных инициатив продемонстрировал Игринский район Удмуртии. 20 апреля район стал площадкой для республиканских праздничных мероприятий в честь Дня местного самоуправления.

Район продемонстрировал гостям со всего региона примеры реализации местных инициатив – работу уникального открытого гражданского университета «Надежда», результаты благоустройства территории силами граждан и инвесторов, опыт патриотического воспитания молодёжи на примере созданных по инициативе местного казачества кадетских классов.

В праздничных мероприятиях приняли участие и.о. Председателя Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев, и.о. руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, представители исполнительной власти республики и местных властей, общественные организации, жители района.

«В Игринском районе налажена главная коммуникация – диалог общественности и социально ответственного бизнеса. Благодаря этому район имеет возможность привлекать в местный бюджет дополнительные средства – и направлять их на решение вопросов местного значения, на улучшение качества жизни населения. Примеров много, но самый яркий – этно-парк «Эгра», который уже успел полюбиться жителям и стать местной достопримечательностью. Это лучшее доказательство, что жизнь каждого налаживается, быт становится комфортней, населённые пункты – самобытней, если за дело на местах берутся неравнодушные люди. Хорошо, что таких много среди руководителей муниципалитетов, очень много среди участников сегодняшних праздничных мероприятий», - отметил Виктор Савельев.

О том, что яркие инициативы и перспективные проекты есть не только в Игринском районе, свидетельствуют результаты конкурсов на лучшее муниципальное образование Удмуртии, самый благоустроенный населённый пункт и на самое трезвое село – их победителей торжественно поздравили и наградили в Игре.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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