Главная » Происшествия » В Удмуртии из-за возгорания автомобиля погиб водитель

В Удмуртии из-за возгорания автомобиля погиб водитель

13 мая
0
12 %d0%bc%d0%b0%d1%8f %d0%92%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba %d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d0%b9 В Удмуртии из-за возгорания автомобиля погиб водитель

Утром 13 мая, около 5 часов, на 41 км автодороги "Ижевск-Воткинск" водитель погиб в загоревшейся машине. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2112", не справившись с управлением, выехал на встречную сторону дороги, после чего совершил съезд в кювет и наехал на дерево. В результате чего произошло возгорание автомобиля. Водитель автомобиля "ВАЗ" скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что водители должны вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Фото: УГИБДД МВД по УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Житель Завьяловского района сделал сиротами троих детей
12 мая
В Ижевске семилетняя девочка и пенсионерка пострадали по вине водителей автобусов
11 мая
10 мая в Ижевске по вине водителей автобусов пострадали пассажиры....
В Ижевске мужчина обвиняется в убийстве пассажира маршрутного такси
3 мая
В Ижевске задержали УАЗ Патриот без тормозов
3 мая
1 мая в Ижевске сотрудники дорожно-патрульной службы предотвратили ДТП и помогли спасти человеческие ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо