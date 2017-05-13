Утром 13 мая, около 5 часов, на 41 км автодороги "Ижевск-Воткинск" водитель погиб в загоревшейся машине. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2112", не справившись с управлением, выехал на встречную сторону дороги, после чего совершил съезд в кювет и наехал на дерево. В результате чего произошло возгорание автомобиля. Водитель автомобиля "ВАЗ" скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что водители должны вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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