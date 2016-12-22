В связи с низкой температурой и в соответствии с методическими рекомендациями по соблюдению температурного режима при организации образовательного процесса, направленных Министерством образования и науки УР, сегодня, 20 декабря, приостанавливается образовательная деятельность для начальных классов городских школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.
Напомним, образовательная деятельность для начальных классов городских школ приостанавливается при температуре воздуха - 27 ⁰C и ниже, для учащихся 1-11 классов городских школ - при температуре воздуха - 30 ⁰C и ниже.
«Независимо от температуры наружного воздуха образовательный процесс в школах города Ижевска ведется в обычном режиме. Все педагоги находятся на своих рабочих местах и проводят занятия в соответствии с расписанием для тех обучающихся, которые пришли в образовательное учреждение», - рассказал заместитель начальника Управления образования Администрации города Ижевска Александр Орлов.
Фото: poliksal.ru
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