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В Удмуртии из-за сильных морозов отменили учебные занятия в начальных классах

20 декабря
0
147980597322 z83 e5a94e05 67db 492b a888 a37d474156a5 В Удмуртии из-за сильных морозов отменили учебные занятия в начальных классах

В связи с низкой температурой и в соответствии с методическими рекомендациями по соблюдению температурного режима при организации образовательного процесса, направленных Министерством образования и науки УР, сегодня, 20 декабря, приостанавливается образовательная деятельность для начальных классов городских школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.

Напомним, образовательная деятельность для начальных классов городских школ приостанавливается при температуре воздуха - 27 ⁰C и ниже, для учащихся 1-11 классов городских школ - при температуре воздуха - 30 ⁰C и ниже.

«Независимо от температуры наружного воздуха образовательный процесс в школах города Ижевска ведется в обычном режиме. Все педагоги находятся на своих рабочих местах и проводят занятия в соответствии с расписанием для тех обучающихся, которые пришли в образовательное учреждение», - рассказал заместитель начальника Управления образования Администрации города Ижевска Александр Орлов.

Фото: poliksal.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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