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В Удмуртии из-за падения крана погиб рабочий

4 мая
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Untitled В Удмуртии из-за падения крана погиб рабочий

Увинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Удмуртии начал проверку по факту падения крана козлового типа, в результате чего погиб рабочий.

Как сообщают в следственном управлении, инцидент произошел 3 мая в поселке Ува. По предварительным данным, 57-летний мужчина устранял неисправность крана на территории ООО "Восток Ресурс". Около 15 часов из-за сильного порыва ветра кран опрокинулся, вследствие чего находившийся в его кабине потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас опрашиваются работники и руководство предприятия, родственники погибшего. Решается вопрос об изъятии технической документации, в том числе регламентирующей порядок соблюдения техники безопасности.

Фото: stroy-union.ru

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