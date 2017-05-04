Увинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Удмуртии начал проверку по факту падения крана козлового типа, в результате чего погиб рабочий.
Как сообщают в следственном управлении, инцидент произошел 3 мая в поселке Ува. По предварительным данным, 57-летний мужчина устранял неисправность крана на территории ООО "Восток Ресурс". Около 15 часов из-за сильного порыва ветра кран опрокинулся, вследствие чего находившийся в его кабине потерпевший от полученных травм скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас опрашиваются работники и руководство предприятия, родственники погибшего. Решается вопрос об изъятии технической документации, в том числе регламентирующей порядок соблюдения техники безопасности.
Фото: stroy-union.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.