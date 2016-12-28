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В Удмуртии ищут родственников пострадавшей в дорожной аварии женщины

28 декабря
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%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0 В Удмуртии ищут родственников пострадавшей в дорожной аварии женщины

В Удмуртии ищут родственников или знакомых женщины, пострадавшей в дорожной аварии в Ижевске.

По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, 24 декабря в 21:18 часов напротив дома № 49 по улице Пойма водитель автомобиля "Daewoo Nexia" совершил наезд на пешехода - пожилую женщину, которая данных своих назвать не может. С места наезда пострадавшая была доставлена в РКБ №1.

Всем, кто опознал данную женщину, просьба позвонить в ГИБДД по телефонам: 8- 982-796-07-40, 415-775 или 415-700, 415-701(дежурная часть).

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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