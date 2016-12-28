В Удмуртии ищут родственников или знакомых женщины, пострадавшей в дорожной аварии в Ижевске.
По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, 24 декабря в 21:18 часов напротив дома № 49 по улице Пойма водитель автомобиля "Daewoo Nexia" совершил наезд на пешехода - пожилую женщину, которая данных своих назвать не может. С места наезда пострадавшая была доставлена в РКБ №1.
Всем, кто опознал данную женщину, просьба позвонить в ГИБДД по телефонам: 8- 982-796-07-40, 415-775 или 415-700, 415-701(дежурная часть).
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