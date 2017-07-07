Управление ГИБДД МВД по Удмуртии просит отозваться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 мая 2017 года в Ижевске. В этот день около шести часов вечера напротив дома № 39 по улице Фруктовая водитель автомобиля "Оpel Astra" совершил наезд на пешехода – мальчика, 2004 года рождения.
В результате ДТП малолетний пешеход получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью.
Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел. 416-084.
Фото: Vladnews.ru
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