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В Удмуртии ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал подросток

4 июля
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E90c7d44dec60a0d0bd836795ff546c4 В Удмуртии ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал подросток

Управление ГИБДД МВД по Удмуртии просит отозваться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 мая 2017 года в Ижевске. В этот день около шести часов вечера напротив дома № 39 по улице Фруктовая водитель автомобиля "Оpel Astra" совершил наезд на пешехода – мальчика, 2004 года рождения.

В результате ДТП малолетний пешеход получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел. 416-084.

Фото: Vladnews.ru

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