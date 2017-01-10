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В Удмуртии ищут без вести пропавшую женщину

9 января
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Zrkpoekh ls В Удмуртии ищут без вести пропавшую женщину

Родственники ищут пропавшую 57-летнюю Фахертдинову Елену Георгиевну.

Женщина вышла из дома, расположенного в Ижевске по ул. Баранова, 6 января текущего года около 17:00 часов, с того времени никаких данных о ее местонахождении нет, сообщается в группе ПСО "Регион 18" ВКонтакте.

Была одета: черная дубленка, черная вязаная шапка, валенки. Рост 155см, телосложение плотное.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (951)195 29 71, 8(964) 184 55 70 (Поисково-спасательный отряд «Регион 18») или в полицию, по тел. 02.

Фото: vk.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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