Родственники ищут пропавшую 57-летнюю Фахертдинову Елену Георгиевну.
Женщина вышла из дома, расположенного в Ижевске по ул. Баранова, 6 января текущего года около 17:00 часов, с того времени никаких данных о ее местонахождении нет, сообщается в группе ПСО "Регион 18" ВКонтакте.
Была одета: черная дубленка, черная вязаная шапка, валенки. Рост 155см, телосложение плотное.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (951)195 29 71, 8(964) 184 55 70 (Поисково-спасательный отряд «Регион 18») или в полицию, по тел. 02.
Фото: vk.com
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.