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В Удмуртии группа злоумышленников произвела и продала «палёнку» на сумму 9 миллионов рублей

2 апреля
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Уголовное дело направлено в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу.

%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0 В Удмуртии группа злоумышленников произвела и продала «палёнку» на сумму 9 миллионов рублей

Жители Ижевска, Сарапула и села Завьялово обвиняются в производстве и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Следствие установило, один из жителей Сарапула создал организованную группу, которая в специально оборудованном помещении производила, хранила нелегальную водку, а затем продавала ее.

В качестве сырья для своей «продукции» они использовали спиртосодержащую жидкость «этиловый спирт» крепостью 95 процентов, произведенной как медицинское средство для наружного применения.

С марта 2011 года по май 2017 года группа продавала жителям Удмуртии и других регионов фальсифицированную алкогольную продукцию под видом водки, якобы произведенной одним из заводов республики, а также с общеизвестным наименованием «Водка пшеничная». Выручка от продажи составила не менее 9 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу.

фото:Bekovo.pnzreg.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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