Запах опасности. Как не нарваться на мошенников при проверке газового оборудования **Для умельцев, предлагающих «газовый сервис», Ижевск – настоящий Клондайк. В городе газифицировано 3...

В неоплатном долгу. **Западно—Уральское управление Ростехнадзора оштрафовало на 50 тысяч рублей МУП «Водоканал» г. Воткин...

Более 1200 жителей Удмуртии стали жертвами дистанционных мошенничеств. **В 2018 году на территории Удмуртии возбуждено 2747 уголовных дел по фактам мошенничества. Уровень т...