Жители Ижевска, Сарапула и села Завьялово обвиняются в производстве и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Следствие установило, один из жителей Сарапула создал организованную группу, которая в специально оборудованном помещении производила, хранила нелегальную водку, а затем продавала ее.
В качестве сырья для своей «продукции» они использовали спиртосодержащую жидкость «этиловый спирт» крепостью 95 процентов, произведенной как медицинское средство для наружного применения.
С марта 2011 года по май 2017 года группа продавала жителям Удмуртии и других регионов фальсифицированную алкогольную продукцию под видом водки, якобы произведенной одним из заводов республики, а также с общеизвестным наименованием «Водка пшеничная». Выручка от продажи составила не менее 9 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу.
фото:Bekovo.pnzreg.ru
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