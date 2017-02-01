Сторож предприятия по приему металлолома в Игре подвергся разбойному нападению и с переломами был госпитализирован в больницу. Подозреваемых в совершении тяжкого преступления правоохранители задержали, сообщает пресс-служба МВД по УР.
Около 5 часов утра неизвестные проникли под забором на территорию предприятия по приему отходов черных металлов, расположенного в поселке Игра, нанесли побои металлической трубой 62-летнему сторожу предприятия и похитили из сторожки более 200 тыс. рублей. После этого злоумышленники подожгли сторожку и скрылись с места преступления.
Потерпевший мужчина с переломами был госпитализирован в медицинское учреждение.
По подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудники уголовного розыска задержали двух неработающих, ранее судимых местных жителей 1987 г.р.
В ходе обыска часть похищенных денежных средств у подозреваемых была изъята. В настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: 18.mchs.gov.ru
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