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В Удмуртии готовность объектов теплоэнергетики к отопительному сезону составляет 53,8 процента

14 августа
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I В Удмуртии готовность объектов теплоэнергетики к отопительному сезону составляет 53,8 процента

Готовность объектов теплоэнергетики – котельных, ЦТП, тепловых сетей – сегодня составляет 53,8 процента. В прошлом году на эту дату было 61,7 процента. Об этом сообщил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства Удмуртии руководитель регионального Минэнерго и ЖКХ Иван Маринин. Заседание комиссии провел и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Ярослав Семенов, сообщает пресс-служба руководства республики.

– Причина отставания – прошедшие дожди в июле, которые, в принципе, приостановили нам на определённое время работы по линейным объектам. Но, тем не менее, процент отставания не такой уж большой. Я думаю, что за август мы наверстаем упущенное, - разъяснил ситуацию Иван Маринин.

По словам министра, среди муниципальных образований низкий процент готовности - менее 60 процентов - по городу Ижевску – 57 процентов, Балезинскому району- 55, Красногорскому – 52 процента и Ярскому – 44 процента.

Готовность крупных субъектов электроэнергетики Удмуртии составляет более 90 процентов.

На заседании Комиссии отметили, что в целом подготовка к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону в Удмуртии идёт в штатном режиме.

Фото: Day.org.ru

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