По словам Ивана Маринина, форум стал площадкой, на которой специалисты, реализующие партийный проект благоустройства городов, могут поделиться опытом с коллегами со всей России.
– Есть разный опыт, есть в том числе передовой опыт, как нужно правильно работать с населением, как нужно правильно работать с городской средой с тем, чтобы она была комфортна для проживания. И сегодня выступало очень много выступающих экспертов, уже есть понимание, что необходимо повышать компетенцию как и тех, кто реализует данный проект, включая муниципальные власти и чиновников, так и заинтересованных граждан путем вовлечения их как раз в общественные обсуждения и так далее, - сказал и.о. главы Минэнерго и ЖКХ.
Иван Маринин высказался за максимальное использование социальных сетей для привлечения людей к участию в проекте, учета их мнений в ходе проведения работ.
– Мы себе как макрозадачу ставим, что на каждый дом, где будут реализованы какие-то мероприятия по данному проекту, должны иметь страничку в социальной сети, где каждый житель должен высказать свое мнение, поддержит он то, что будет реализовываться в своем доме или нет, - пояснил он.
Иван Маринин сообщил, что уже сейчас количество заявок на участие в проекте «Городская среда» вдвое превышает число реализуемых в этом году. Люди готовы вкладывать в ремонт и реконструкцию своих дворов от 5 до 21% от стоимости работ. Это, по мнению и.о. министра, должно послужить залогом того, что в будущем жители станут относится к объектам благоустройства более трепетно.
Иван Марини также отметил, что реализация подобного рода планов была бы не возможна без инициативы со стороны Партии.
– Я говорил об этом и сейчас скажу, что у нас имелись накопленные проекты, накопленный опыт идей в рамках благоустройства, но они в реализации сдерживались отсутствием финансирования. И, благодаря партийному проекту «Единой России», мы смогли только в этом году 303 объекта включить в благоустройство и это колоссальное количество жителей, и мы можем на сегодняшний день понимать, что он уже состоялся как проект, потому что люди видят и увидят еще до конца нашего ремонтного периода, сколько много объектов новых появилось и самое главное, мы уже количество заявок имеем превышающее в существующем году в два раза практически. Люди реально хотят участвовать в финансировании и мы поддерживать будем тех людей, которые будут проявлять инициативу, - отметил он.
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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