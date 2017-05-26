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В Удмуртии для предпринимателей откроется Академия Бизнеса.

26 мая
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В сентябре 1000 предпринимателей Удмуртии смогут пройти бесплатное обучение у лучших предпринимателей России и Европы

Nik 8210 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Удмуртии для предпринимателей откроется Академия Бизнеса.

Сегодня на форуме «Сделано в Удмуртии" врио главы Удмуртии Александр Бречалов и исполнительный директор Университета «Синергия» Вадим Лобов подписали соглашение об открытии в республике Академии Бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Главной задачей создаваемой Академии станет обучение начинающих и уже действующих предпринимателей республики началу и повышению эффективности собственного дела. Предполагается, что первые слушатели Академии начнут обучение уже в сентябре этого года.

«Университет «Синергия» известен тем, что наши программы основаны на самых свежих и актуальных знаниях в сфере предпринимательства. Все наши образовательные и методические продукты проходят жёсткую экспертизу не только на теоретическом, но и на практическом уровне, так как многие наши преподаватели являются успешными действующими бизнесменами. Мы одними из первых в России ввели внутренние стандарты обучения предпринимательству, которые основаны на многолетнем опыте ведения бизнеса в России», - отмечает Вадим Лобов.

Магистерские программы Университета имеют престижную международную аккредитацию Association of MBAs. «Синергия» — первый российский университет, получивший аккредитацию Европейского фонда гарантий качества электронного обучения (EFQUEL).

По словам руководителя Университета «Синергия», учебные программы Академии бизнеса разработаны в плотном взаимодействии с руководителями и владельцами успешных российских компаний, работающими в сферах продаж, маркетинга, производства различных товаров. Обучение будет вестись в режиме интенсивного погружения в теорию, в сочетании с ежедневными практическими работами в рамках проектных команд. Предпринимателей будут учить выбору анализу рынка, созданию эффективных финансовых моделей бизнеса, проведению эффективных рекламных кампаний в интернете, и другим предметам.

Представители Правительства Удмуртии и Университета «Синергия» выразили уверенность, что открытие Академии Бизнеса в регионе создаст мощный стимул повышению предпринимательской активности в регионе и будет способствовать подготовке нового поколения предпринимателей из числа молодёжи Республики. Данный проект по обучению предпринимателей будет осуществляться с использованием ресурсов и средств самого университета.

Врио Главы Удмуртии сообщил, что подготовка к подписанию соглашения была проведена за один месяц. "Этим соглашением мы начинаем большую работу по образованию. Уже в сентябре 1000 предпринимателей смогут пройти бесплатное обучение от лучших предпринимателей России и Европы. В июне мы соберёмся с главами муниципальных образований и в течение трёх дней будем учиться. Как говорил Кэрол в книге «Алиса в стране чудес», для того, чтобы оставаться на месте, надо очень много бежать. Быстро бежать. Сегодня мы всё это обговорили. Надо нам научиться конкурировать с ведущими регионами нашей страны. Всё только начинается», - сказал после подписания документа Александр Бречалов.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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