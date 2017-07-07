12 июня в Удмуртии прошли 64 праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Ижевска. В них приняло участие около 66 тысяч граждан, в том числе 55 тысяч – в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.
Обеспечили правопорядок при проведении праздничных мероприятий сотрудники полиции. Всего задействовалось около 800 сотрудников полиции, 110 бойцов Росгвардии, а также сотрудники частных охранных организаций и добровольные народные дружинники.
При проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: 18.мвд.рф
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