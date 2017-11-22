Главная » Общество » В Удмуртии число дольщиков выросло почти в полтора раза

В Удмуртии число дольщиков выросло почти в полтора раза

7 ноября
0
Rostreestr В Удмуртии число дольщиков выросло почти в полтора раза

В Удмуртии за 9 месяцев текущего года увеличилось число заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 34 процента. Заявителями в регистрирующий орган направлено свыше 300 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике.

Растет спрос граждан, физических и юридических лиц, на электронную подачу документов на государственную регистрацию прав. В электронном виде через сайт Росреестра https://rosreestr.ru в отчетном периоде поступило 8,5 тыс. заявлений на государственную регистрацию прав. Это в 15 раз больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

По итогам 9 месяцев 2017 года Управлением Росреестра по Удмуртской Республике отмечается рост сделок с ипотечным жильем. В республике зарегистрировано 14 тыс. прав на жилье, купленное в кредит, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

Также на 45% выросло количество прав участников долевого строительства жилья, превысив 5 тыс. 754 (в отчетном периоде 2016 года – 3 944).

Управлением Росреестра по Удмуртской Республике зарегистрировано свыше 245 тыс. прав и сделок с недвижимостью. В том числе на жилые дома и помещения – 99 тыс. прав, что соответствует уровню прошлого года, на земельные участки - 98 тыс. прав (+ 14%), на здания, сооружения и иные объекты недвижимости – 34 тыс. прав (19, 7%).

Фото: Izvestiaur.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Профессия – быть на передовой
17 ноября
14 ноября во Дворце культуры «Металлург» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудник...
Оценить уровень общественной безопасности в республике можно на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртии
17 ноября
Земля и небо слились навечно
16 ноября
Самые высокие слова тут были уместны: 8 ноября в ижевском ДК железнодорожников отдали дань памяти наш...
В Удмуртии пройдет детская телефонная линия по защите прав
16 ноября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо