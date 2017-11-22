В Удмуртии за 9 месяцев текущего года увеличилось число заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 34 процента. Заявителями в регистрирующий орган направлено свыше 300 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике.
Растет спрос граждан, физических и юридических лиц, на электронную подачу документов на государственную регистрацию прав. В электронном виде через сайт Росреестра https://rosreestr.ru в отчетном периоде поступило 8,5 тыс. заявлений на государственную регистрацию прав. Это в 15 раз больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
По итогам 9 месяцев 2017 года Управлением Росреестра по Удмуртской Республике отмечается рост сделок с ипотечным жильем. В республике зарегистрировано 14 тыс. прав на жилье, купленное в кредит, что почти на 3% больше, чем годом ранее.
Также на 45% выросло количество прав участников долевого строительства жилья, превысив 5 тыс. 754 (в отчетном периоде 2016 года – 3 944).
Управлением Росреестра по Удмуртской Республике зарегистрировано свыше 245 тыс. прав и сделок с недвижимостью. В том числе на жилые дома и помещения – 99 тыс. прав, что соответствует уровню прошлого года, на земельные участки - 98 тыс. прав (+ 14%), на здания, сооружения и иные объекты недвижимости – 34 тыс. прав (19, 7%).
Фото: Izvestiaur.ru
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