Под домашний арест поместили главу одного из муниципальных образований Ярского района. Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Расследование уголовного дела ведет Глазовский следственный отдел.
Как сообщают в следственном управлении СК России по Удмуртии, 46-летняя чиновница изготовила фиктивные документы о своем премировании. Затем она незаконно получила в виде премии из средств муниципального бюджета денежные средства в сумме 18,9 тыс. рублей.
Сейчас в муниципальном образовании изъята бухгалтерская и иная документация, представляющая интерес для следствия, производятся допросы свидетелей из числа должностных лиц муниципального образования и администрации МО «Ярский район».
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