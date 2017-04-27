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В Удмуртии чиновница незаконно выписала себе премию

26 апреля
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Ab4e9e885fbd663902f1c732c894dae1 В Удмуртии чиновница незаконно выписала себе премию

Под домашний арест поместили главу одного из муниципальных образований Ярского района. Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Расследование уголовного дела ведет Глазовский следственный отдел.

Как сообщают в следственном управлении СК России по Удмуртии, 46-летняя чиновница изготовила фиктивные документы о своем премировании. Затем она незаконно получила в виде премии из средств муниципального бюджета денежные средства в сумме 18,9 тыс. рублей.

Сейчас в муниципальном образовании изъята бухгалтерская и иная документация, представляющая интерес для следствия, производятся допросы свидетелей из числа должностных лиц муниципального образования и администрации МО «Ярский район».

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