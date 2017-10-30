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В Удмуртии чествовали лучших тружеников села

26 октября
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Нынешний год стал рекордным по многим показателям

Img 0773 В Удмуртии чествовали лучших тружеников села

В этом году селяне заготовили рекордное по объёму количество кормов - 35 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Об этом и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Александр Прохоров сообщил сегодня на торжественном собрании, посвященном чествованию лучших работников сельского хозяйства.

По словам Прохорова, нынешний год также стал рекордным по урожайности зерновых: намолот в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики в первоначальном оприходованном весе превысил 785 тысяч тонн - получено 22,8 центнера с гектара. Овощеводам и картофелеводам республики также удалось получить высокие урожаи: валовой сбор картофеля превысил 98 тысяч тонн, а овощей открытого грунта – 15 тысяч тонн.

Положительная динамика и в животноводстве. За 9 месяцев текущего года получено 522 тысячи 362 тонны молока - это на 24 тысячи 44 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поголовье дойного стада увеличилось на 2361 голову к уровню предыдущего года и на 2161 голову с начала года. В этом году в республике введены в эксплуатацию 35 молочно-товарных ферм на 7422 скотоместа, до конца года планируется открыть ещё 44 объекта.

Растут объёмы производства пищевых и перерабатывающих предприятий республики. Переработчики Удмуртии производят 10% пищевой продукции Приволжского федерального округа и представляют нашу республику на рынках сбыта 70-ти регионов России.

На празднике чествовали лучших тружеников села. В их числе чемпион России IV и V открытых чемпионатов по пахоте Вадим Зарецких, механизатор СПК «Удмуртия» Вавожского района - он занял второе место на общероссийских соревнованиях.

Лучшим оператором машинного доения республики стала в этом году Роза Веретенникова из СПК «Ленин Сюрес» Игринского района. На общероссийском XXVI конкурсе профессионального мастерства она заняла второе место в своей номинации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отчеством II степени» награждена Елена Евсеева – главный зоотехник фермерского хозяйства Степанова Петра Геннадьевича из Алнашского района.

«Эти успехи в отрасли были достигнуты благодаря большой команде высокопрофессиональных, компетентных и искренне преданных своему делу людей. Достичь таких результатов можно только тогда, когда душой болеешь за дело, за свою профессию. Спасибо всем большое за это и низкий поклон. Примите мои искренние пожелания и поздравления с вашим профессиональным праздником», - Отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, приветствуя участников торжественного собрания от имени главы республики Александра Бречалова и правительства Удмуртии.

В республиканском торжественном собрании селян также принял участие и поздравил их с профессиональным праздником председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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